中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發清冠一號濃縮顆粒的順天堂藥廠，為因應氣候變遷對藥材供應鏈帶來的挑戰，推動「漢方大健康生態系」，除強調藥材產地多元化，也在台灣種植藥用植物，並推動科學化、可驗證的中藥研發程，將於2028年啟動結合人工智慧（AI）的智慧藥廠。

順天堂總經理莊武璋表示，現代漢方要真正走入主流醫療，必須從經驗論轉向科學性與實證性，在產品、臨床與永續層面布局，盼提供一套科學化、可驗證、永續的全齡健康解決方案，並透過與產業界共同合作，以實證數據作為建構「漢方大健康生態系」的重要基礎，為全球高齡社會提供系統性，且更科學、可靠的照護基礎。

順天堂於今年中啟動新一代依國際PIC/S GMP標準規劃的智慧工廠建設，預計於2028年啟用第四代廠，莊武璋指出，新廠將導入「順天大腦」中控系統，整合原料、製程、品管與研發等關鍵流程，並結合AI中藥材外觀性狀辨識與3D化學指紋圖譜分析模型等AI工具，確保原料特性與產品品質能以科學化、可量化方式精準管理。

順天堂與北市聯醫中醫師林舜穀合作失智症照護研究，明年將推動「照顧者身心負荷」試驗，探討漢方對緩解失智症常見精神行為症狀（BPSD）造成之照護壓力的實質助益，林舜穀說，漢方須建立嚴謹的試驗架構，才能回應醫病對治療可信度的期待，雙方合作的抑肝散研究，不僅採用標準化精神行為量表，更納入夜間頻率、情緒爆發等「照護者回饋」指標，使漢方具備高度科學化數據。

順天堂盼將傳統中藥結合現代保健觀念推向國際，近年以提升漢方「可近性」為目標，2024年底推動24小時便利養生補給的漢方智能販賣機深入醫療院所、學校、社區場域，突破時空限制；此外，也進駐全台好市多（Costco），透過多元通路的佈局，讓漢方保健無縫融入民眾日常生活。