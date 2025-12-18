富邦證券董事會展現企業社會責任 力挺失智友善與反詐防線

富邦證券董事會高度重視「失智友善」與「反詐騙」兩大社會議題，三位獨立董事洪茂蔚、陳憲煒及侯文軒於17日董事會後，聽取公司公平待客及反詐騙執行成果簡報，並充分交換意見。獨董肯定公司積極回應社會期待，並提醒持續強化員工訓練與跨單位協作，確保行動落地且具長期效益。

富邦證券全面推動反詐，從內部教育訓練到外部宣導同步進行，提升防詐意識與資安防護。公司將防詐納入員工教育訓練，提升第一線同仁辨識與應對能力；外部則響應臺灣證券交易所「5D反詐行動」，與刑事局合作拍攝反詐宣導MV，並於G!POP活動播放反詐影片，同時攜手臺南市警察局第一分局，持續深入社區強化高齡族群防詐意識，擴大社會影響力。

富邦證券今年亦導入「68588」簡訊短碼，提升資安防護。獨董建議持續擴大跨界合作，精進數位防護機制，確保客戶資產安全。

在公平待客原則下，富邦證券積極推動失智友善服務，目前雙北、台南及高雄等地區共25家分公司已加入失智友善組織，並持續擴大響應。公司亦規劃線上及實體課程，培訓員工辨識失智症、與失智者互動，讓服務更貼近高齡族群需求。

此外，各分公司亦設置「暖心服務專區」，提供名片型放大鏡、老花眼鏡及防詐宣導摺頁，協助客戶清楚閱讀文件並提升防詐意識，打造安心的服務體驗。獨董提醒，未來應結合數位工具，提升服務便利性，並持續強化公平待客精神。

未來，富邦證券將持續落實公平待客原則，精進資安防護與服務品質，並以創新行動展現「以客為尊」的核心價值，守護客戶交易與資訊安全，發揮企業正向影響力。