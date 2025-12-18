房市管制是否鬆綁…央行理監事會結果已定？建商吐真言：無計可施

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
央行18日下午舉行第四季理監事會，是否鬆綁房市管制，各界關注。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，央行房市管制重創產業，但業者反映，央行始終鐵板一塊，無論是立委或各公會理事長都「無計可施」。

他表示，對這季理監事會，業者已不希望，只能期待明年選舉看看是否有機會改變政策。

不動產聯盟總會日前舉行年終記者會，林正雄表示，目前房地產業最大的困難，就是央行第七波信用管制，由於政策過當，造成產業急凍，預估全年買賣移轉棟數僅約25.6萬棟，將創9年來新低，35年來次低。

更大問題是，此一政策，造成買賣雙方尖銳對立，甚至掀起一波退屋潮。而由於對金融秩序的不信任，房地產市場消費秩序至今也遲未恢復。

林正雄表示，第七波信用管制是政策冷暴力，對房地產產業傷害極大，然而，過去一年不管業者如何反映，央行始終鐵板一塊，無論是立法委員或各公會理事長面對央行都是無計可施，對於這次理監會也不抱期待。

房仲業者也多認為，今天央行理監事會鬆綁房市管制機率不高。中信房屋總經理張世宗表示，以目前股市熱絡的情況來看，央行會擔心鬆綁信用管制將導致熱錢流入房市，預期政策將維持現行步調，若要進一步調整，可能需待明年再依通膨、經濟景氣、國際局勢及房市狀況，進行綜合評估後才會有具體動作。

住商不動產企研室總監徐佳馨也認為，央行房市政策應會維持不變，不過因應目前市場流動性受困，有可能針對自用購屋人個案放寬；另外在目前政治氛圍下，房市政策被外界視為央行維持中立的重要指標，這恐怕是央行心中另一個不足為外人道的為難。

