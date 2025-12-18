從1,800家剩200家！六角中國手搖飲大縮編 員工僅剩個位數

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六角（2732）集團對中國市場的布局已進入收斂期。曾在全盛時期坐擁 1,800 家門市、年營收逾12億元的龐大版圖，如今僅剩約200家。手搖飲示意圖／AI生成
六角（2732）集團對中國市場的布局已進入收斂期。曾在全盛時期坐擁 1,800 家門市、年營收逾12億元的龐大版圖，如今僅剩約200家，營收規模不及過去的十分之一，員工更縮減至「個位數」規模。中國茶飲市場的競爭速度與殺戮強度超乎預期，董事長王耀輝坦言，公司正全面調整定位，轉向成本控管與產品交流角色，意味六角在中國市場的經營策略已改弦易轍。

六角在 2017 年底併購杭州瑞里餐飲、正式切入中國手搖飲市場後，旗下「黑瀧堂」「果麥」一度迅速擴張至合計約 1,800 家門市。自 2018 年併入合併營收起，該事業體當年營收貢獻達9.39 億元，其後2019、2020年更連續兩年更站上12億元的水準。不過，自 2021 年起營運明顯轉弱且一路下滑，去年營收僅剩1.33 億元，今年前三季更下滑至 0.53 億元，相較高峰時期不到十分之一，且隨著縮編調整，當地團隊人力目前已降至個位數。

六角過去兩年已在中國進行多輪成本調整，包括人員優化與縮減固定支出，目前中國營運以維持基本運作為主，不再以攻城略地為目標。隨著中國手搖飲市場競爭加速內捲、消費動能下滑，六角近年將中國定位為「在地學習與產品交流」基地。

儘管中國市場不再大幅貢獻，六角今年茶飲事業仍順利重回成長路徑。王耀輝表示，日出茶太自 2024 年下半年開始歷經逆風，不過今年（2025）9 月起出貨量與權利金已陸續回升，顯示品牌調整與供應改善逐步奏效。明年茶飲成長動能除既有市場外，也將來自新市場布局。

