全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六角國際今年併購翰林茶館。圖左為六角國際董事長王耀輝、右為翰林國際董事長王麗玉。記者林海／攝影
打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將前進美國亞利桑那州、西雅圖與澳門；第一家海外店將落腳西雅圖，預計明年第2季開出。同時，台灣市場預計明年一口氣展店十家，宣示品牌升級與第二成長曲線全面啟動。

六角（2732）董事長王耀輝表示，翰林茶館在台灣具有深厚品牌基礎，最盛時期擁有約70家店，因市場結構變化縮減至30多家店。今年集團接手後，營運表現優於原先預估，全年營收可望突破4億元，明年則以5.5億元為目標，門市規模預計拉升至約50家，雖未回到全盛時期，但預期仍具三到五年的高度成長空間。

海外展店方面，翰林茶館已確定於明年第2季在西雅圖開出第一家美國門市，同步規劃亞利桑那州與澳門等據點。王耀輝指出，「翰林茶館是世界第一杯珍奶，這是品牌在海外競爭的重要底氣。」目前已在美國、台灣等市場申請「世界第一杯珍奶」相關商標，以確保品牌識別與全球定位一致。

品牌行銷上，今年翰林透過結合時事操作，包括話題商品「翻轉珍奶」、與演唱會合作推出的「星光藍珍珠奶茶」，迅速累積社群討論度，提高品牌在年輕族群的能見度。六角採取「前端營運與行銷自主、後勤採購與供應共享」的多品牌管理模式，使翰林能保持自身風格，同時享受集團供應鏈規模帶來的效率。

六角今年的併購動作明顯加速，包括3月買下翰林、6月透過子公司王座併購蔬食品牌「養心」，年底再併購歐洲最大手搖飲物料供應商 BoboQ，預計明年1月併入報表。王耀輝表示，集團仍持續評估潛在標的，併購將成為集團擴張的策略之一，同時，組織文化調整與綜效預期將在未來一年更明顯顯現。

日出茶太近年受國際消費節奏放緩與關稅影響供應鏈重組，但今年已完成品牌重整與供應鏈調整。王耀輝指出，今年9月開始權利金與出貨量均已逐漸回到正常水平，明年日出茶太除既有市場將增加滲透率外，也將進入新市場，包括義大利預計於第2季開出首店。

至於中國茶飲品牌近年持續朝國際市場外溢所帶來的影響，王耀輝認為，最大影響主要落在2023年，但公司以東南亞、澳洲為大本營，近兩年影響縮小。主要是中國大陸的茶飲業者還是習慣大規模的陸戰，但不見得適用在每一個市場。

他也提到日前併購的BoboQ 已深耕歐洲多年，創辦人賴明錦有歐洲奶茶教父之稱，主要供應珍珠、爆爆珠與果茶物料，主要客戶在德國、法國、義大利，並拓展到西班牙、荷蘭等地，未來將成為茶飲事業進軍歐洲的重要推力。

展望明年，王耀輝認為茶飲事業線已回到成長軌道，併購與供應鏈調整效益將開始反映在上半年表現。

