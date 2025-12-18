快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

中華車大進補 新竹物流買30台首部國產純電商用車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華車純電商用車熱賣，總經理曾鑫城看好前景。記者邱馨儀／攝影
中華車純電商用車熱賣，總經理曾鑫城看好前景。記者邱馨儀／攝影

電動化已成為物流產業轉型的核心方向。新竹物流大動作一口氣買下30台由中華汽車（2204）自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35。

中華車ET35 2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。新竹物流特於17日舉辦電動車發表會，經濟部產發署童建強簡任技正也特別到場參加啟用儀式。新竹物流總經理李鈺祥表示，節能減碳為新竹物流重要策略，電動車取得成本雖較高，但後續維護成本較低，此次新竹物流智慧車隊成立，未來將持續擴展電動物流。

中華汽車總經理曾鑫城表示，ET35 國產化率高達 90% ,此次啟用的「新竹物流八里轉運中心」為全新開幕營運據點，除搭載全台最先進的貨物分撿設備外，更導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35 電動車隊。透過能源與運輸的整合模式，不僅有效降低場域碳排放，更透過ET35搭載的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，提升駕駛安全；再結合智慧充電管理與貨物派送系統，全方位強化營運效率，打造全台綠色物流示範基地。

中華汽車 ET35 六大優勢，企業布局綠色運輸首選

中華汽車以多年商用車經驗與在地研發量能，深入理解企業在物流、配送、服務等多元場景中的真實需求，也洞察企業導入電動車的痛點與考量。基於這些洞察，ET35 在產品設計、節能效益到車隊管理全面升級，形成六大關鍵優勢,包括高國產化率，確保供貨穩定與維修便利 全省114個服務據點好安心，Level 2 ADAS先進駕駛輔助，安全再升級，「三省」讓企業節省成本更有感，高適用性平台設計，多元場景一車搞定，ET35 平台支援多種改裝形式，可彈性打造為資源回收車、行動餐車、行動零售車等，協助企業開拓更多商業運用場景。

而且國產快充技術領先，35 分鐘完成 20% 至 80% 充電。

電動車 中華汽車

延伸閱讀

福特取消 LG 新能源合約 價值65億美元

全電氣化暫緩！Lotus Eletre休旅將導入hybrid油電動力

Mercedes-Benz 全新純電 VLE 將於3 月 10 日全球首發 開啟豪華電動 MPV 新世代

桃園好孕專車再升級！明年2月起提供兒童座椅 補助效期也延長

相關新聞

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案...

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發...

房市管制是否鬆綁…央行理監事會結果已定？建商吐真言：無計可施

央行18日下午舉行第四季理監事會，是否鬆綁房市管制，各界關注。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，央行房市管制重創產...

從1,800家剩200家！六角中國手搖飲大縮編 員工僅剩個位數

六角（2732）集團對中國市場的布局已進入收斂期。曾在全盛時期坐擁 1,800 家門市、年營收逾12億元的龐大版圖，如今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。