中華車大進補 新竹物流買30台首部國產純電商用車

電動化已成為物流產業轉型的核心方向。新竹物流大動作一口氣買下30台由中華汽車（2204）自主研發，全台首部量產的3.5噸電動商用車ET35。

中華車ET35 2025年第三季上市，即獲重視永續的新竹物流率先採用，並一次導入30台，組建全台最大電動物流配送車隊。新竹物流特於17日舉辦電動車發表會，經濟部產發署童建強簡任技正也特別到場參加啟用儀式。新竹物流總經理李鈺祥表示，節能減碳為新竹物流重要策略，電動車取得成本雖較高，但後續維護成本較低，此次新竹物流智慧車隊成立，未來將持續擴展電動物流。

中華汽車總經理曾鑫城表示，ET35 國產化率高達 90% ,此次啟用的「新竹物流八里轉運中心」為全新開幕營運據點，除搭載全台最先進的貨物分撿設備外，更導入太陽能發電、儲能系統、智能充電樁與ET35 電動車隊。透過能源與運輸的整合模式，不僅有效降低場域碳排放，更透過ET35搭載的Level 2 ADAS先進駕駛輔助系統，提升駕駛安全；再結合智慧充電管理與貨物派送系統，全方位強化營運效率，打造全台綠色物流示範基地。

中華汽車 ET35 六大優勢，企業布局綠色運輸首選

中華汽車以多年商用車經驗與在地研發量能，深入理解企業在物流、配送、服務等多元場景中的真實需求，也洞察企業導入電動車的痛點與考量。基於這些洞察，ET35 在產品設計、節能效益到車隊管理全面升級，形成六大關鍵優勢,包括高國產化率，確保供貨穩定與維修便利 全省114個服務據點好安心，Level 2 ADAS先進駕駛輔助，安全再升級，「三省」讓企業節省成本更有感，高適用性平台設計，多元場景一車搞定，ET35 平台支援多種改裝形式，可彈性打造為資源回收車、行動餐車、行動零售車等，協助企業開拓更多商業運用場景。

而且國產快充技術領先，35 分鐘完成 20% 至 80% 充電。