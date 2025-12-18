北台灣今年推案仍破兆元！專家：不是有信心是這原因

根據住展雜誌統計，2025年北台灣推案量達1.1兆元，雖比去年下修三成，但仍保持兆元水位，北北桃竹以新竹地區年減少50%最多，其次為台北市，減幅47%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市買氣不振，建商態度保守，除非品牌實力、開案地段與小宅規劃三者兼具才敢嘗試上場，但因許多建案一延再延不得不公開，年底多個百億元指標案接力登場，才讓推案量一舉衝破兆元。

北台灣各縣市，除了宜蘭地區以內需為主，且比較基期低，全年推案量270億元，年增13.7%，其餘縣市一致走衰，新竹地區最慘，去年有1525億元的推案量，今年只有約756億元。

其中僅竹北市豐邑建設一案突破50億元，與去年還有新竹帝寶數個系列案加總推上數百億元，以及春福、富宇（4907）、昌益、寶佳等建商的50億至90億元大案，相差極大。

台北市去年推案量為4467億元，今年也砍半落至2343億元，去年有文山區元利建設千億元量體新案大幅拉抬，還有華固（2548）、新潤（6186）、潤隆（1808）、中工（2515）、國賓大建設等數個破百億元大案，今年僅中正區、南港區二案來到百億元，大部分不到50億元。

桃園市今年推出2869億元案量，較去年減少三成。去年在中路、A7重劃區，與客運園區共有四案均破百億元，今年只有大有地區的新潤案有此量體，其他案多數在60億元以下。

新北市去年推出5383.1億元，今年為4842.9億元，減幅一成，相對溫和，在板橋區、三重區、新店區、林口區、新莊區、中和區、永和區、泰山區都不乏百億元案撐起量能。