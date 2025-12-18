快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

北台灣今年推案仍破兆元！專家：不是有信心是這原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

根據住展雜誌統計，2025年北台灣推案量達1.1兆元，雖比去年下修三成，但仍保持兆元水位，北北桃竹以新竹地區年減少50%最多，其次為台北市，減幅47%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年房市買氣不振，建商態度保守，除非品牌實力、開案地段與小宅規劃三者兼具才敢嘗試上場，但因許多建案一延再延不得不公開，年底多個百億元指標案接力登場，才讓推案量一舉衝破兆元。

北台灣各縣市，除了宜蘭地區以內需為主，且比較基期低，全年推案量270億元，年增13.7%，其餘縣市一致走衰，新竹地區最慘，去年有1525億元的推案量，今年只有約756億元。

其中僅竹北市豐邑建設一案突破50億元，與去年還有新竹帝寶數個系列案加總推上數百億元，以及春福、富宇（4907）、昌益、寶佳等建商的50億至90億元大案，相差極大。

台北市去年推案量為4467億元，今年也砍半落至2343億元，去年有文山區元利建設千億元量體新案大幅拉抬，還有華固（2548）、新潤（6186）、潤隆（1808）、中工（2515）、國賓大建設等數個破百億元大案，今年僅中正區、南港區二案來到百億元，大部分不到50億元。

桃園市今年推出2869億元案量，較去年減少三成。去年在中路、A7重劃區，與客運園區共有四案均破百億元，今年只有大有地區的新潤案有此量體，其他案多數在60億元以下。

新北市去年推出5383.1億元，今年為4842.9億元，減幅一成，相對溫和，在板橋區、三重區、新店區、林口區、新莊區、中和區、永和區、泰山區都不乏百億元案撐起量能。

陳炳辰分析，明年有多項潛在利多可期待，包括選舉政策、降息趨勢、股市獲利了結轉往房市，央行態度軟化等，且按照先前房地合一稅首波實施經驗，隔年即逐步走出陰霾，推測明年推案量有機會微幅回溫一成。

近年北台灣各縣市住宅推案量／住展雜誌提供
近年北台灣各縣市住宅推案量／住展雜誌提供

房地合一稅 建商

延伸閱讀

連任無懸念！高虹安重返市府 侯漢廷盼與蔣萬安組「安安連線」

波蘭成台灣無人機最大買家　專家：影響力不僅半導體

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

MIT 專家示警 人形機器人恐走錯方向

相關新聞

全球第1杯珍奶出海！翰林茶館要開海外首店 插旗美國亞利桑那、西雅圖

打著「全球第一杯珍奶」名號的翰林茶館將進軍國際市場。翰林茶館在今年被六角（2732）集團收購後，正式啟動海外布局，首波將...

房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案...

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

中藥也須科學實證 順天堂新廠2028年上線⋯利用AI辨識藥材外觀

隨人口結構改變，醫療照護慢性病管理、高齡醫學更顯重要，漢方中藥為全球高齡醫學重要領域之一，我國中藥材長期仰賴進口，曾研發...

房市管制是否鬆綁…央行理監事會結果已定？建商吐真言：無計可施

央行18日下午舉行第四季理監事會，是否鬆綁房市管制，各界關注。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，央行房市管制重創產...

從1,800家剩200家！六角中國手搖飲大縮編 員工僅剩個位數

六角（2732）集團對中國市場的布局已進入收斂期。曾在全盛時期坐擁 1,800 家門市、年營收逾12億元的龐大版圖，如今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。