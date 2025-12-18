房市急凍！台中最「火」重劃區 捕獲野生富爸爸出手2戶百坪豪墅

房市交易急凍，回歸自住剛性需求，台中13期重劃區因雙鐵優勢加上低密度開發，周邊生活機能完整，吸引建商插旗推案，掀一波推案熱潮。不但大樓豪宅建案紅火，還有建商推出百坪電梯豪墅，吸引在地企業主一口氣買二戶，引起市場熱議。

房仲分析，13期重劃區整體面積約229公頃，擁有捷運文心南路軸線貫穿、近高鐵的交通優勢，其低密度開發，結合自然水岸、生態綠廊，成為倍受矚目的新興重劃區。

房仲指出，尤其鄰近生活機能成熟的八期、秀泰生活圈的昌明段，近期吸引國際車廠、壽司郎、築間、寶雅等大型連鎖品牌相繼插旗文心南路，包括國泰、順天、惠宇、鉅虹、國聚、宜園等品牌建商看準這波自住商機，紛紛購地推案，讓13期成為台中房市的一級戰區。

宜園建設總經理林聖堯說，宜園建設在昌明段大墩南一街與精誠南路口旁推出15戶社區型百坪電梯豪墅建案，由建築師劉偉彥操刀設計，以「磊石成山、森林院落」為設計核心，「人車分道、中庭花園」，兼顧鄰里互動與居家隱私；規畫4房6衛、整層主臥、電梯與雙車位，實現三代共居住宅。

林聖堯指出，宜園豪墅新案採全區地下室完整開挖，強化結構安全與防水層穩定，為一般透天少見規格。混凝土使用亞東低碳混凝土，兼顧強度與永續；外牆完工後施作全棟撥水防護層，可有效延長建築壽命與維護外觀清潔。