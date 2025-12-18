台泥挺台版CBAM明年試申報 點出兩個關鍵點

針對環境部將推動「國對國的碳足跡查驗機制」及「台版CBAM明年起試申報」，台泥（1101）董事長張安平昨（17）日深表支持，但他提出兩個關鍵前提，若不解決這些問題，查驗機制可能會形同虛設。

首先須落實公共工程的可溯源「單一料源」規範；其次是對進口水泥落實碳足跡驗證。

針對第一項前提、落實公共工程可溯源「單一料源」規範，張安平強調，應避免進口水泥進行混合，這不僅是確保工程結構安全與品質穩定，也是為防止進口水泥在混合過程中產生不必要的碳足跡與環境衝擊。他指出，台泥等本土業者都嚴格遵守「一廠一證」的規範，確保每噸水泥來源清晰可追溯，與混合使用的進口水泥形成鮮明對比。

其次，對於進口水泥的碳足跡驗證，張安平表示，台灣應該確認其碳足跡的計算標準，並要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。許多東南亞大廠採用淨排放計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除，藉此美化數字；但台灣本土業者依國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的總排放。

環境部長彭啓明日前關切進口水泥碳足跡。張安平昨日表示，高度認同彭啓明呼籲「盡量減少使用進口水泥」，台泥全力支持。針對國際水泥傾銷台灣，張安平認為，這不僅是環保減碳問題，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。