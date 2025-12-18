快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

台泥挺台版CBAM明年試申報 點出兩個關鍵點

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

針對環境部將推動「國對國的碳足跡查驗機制」及「台版CBAM明年起試申報」，台泥（1101）董事長張安平昨（17）日深表支持，但他提出兩個關鍵前提，若不解決這些問題，查驗機制可能會形同虛設。

首先須落實公共工程的可溯源「單一料源」規範；其次是對進口水泥落實碳足跡驗證。

針對第一項前提、落實公共工程可溯源「單一料源」規範，張安平強調，應避免進口水泥進行混合，這不僅是確保工程結構安全與品質穩定，也是為防止進口水泥在混合過程中產生不必要的碳足跡與環境衝擊。他指出，台泥等本土業者都嚴格遵守「一廠一證」的規範，確保每噸水泥來源清晰可追溯，與混合使用的進口水泥形成鮮明對比。

其次，對於進口水泥的碳足跡驗證，張安平表示，台灣應該確認其碳足跡的計算標準，並要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。許多東南亞大廠採用淨排放計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除，藉此美化數字；但台灣本土業者依國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的總排放。

環境部長彭啓明日前關切進口水泥碳足跡。張安平昨日表示，高度認同彭啓明呼籲「盡量減少使用進口水泥」，台泥全力支持。針對國際水泥傾銷台灣，張安平認為，這不僅是環保減碳問題，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。

台泥 董事長 東南亞

延伸閱讀

餐廳處理廚餘成本增 彭啓明：傾向不補貼

垃圾山暫置量今年只降20萬噸 彭啓明：明年底全部處理完成

影／禁廚餘養豬處理負擔提高 彭啓明：最重要的是源頭減量

烏樹林掩埋場火燒逾10天 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

相關新聞

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

智慧經營／志聖工業總經理梁又文 組 G2C+聯盟 打世界盃

PCB半導體設備商志聖工業受惠於先進封裝需求快速成長，近年轉型跨入半導體的腳步持續擴大，日前更獲頒台積電最新2025年年...

連鎖效應／三網合一 打造未來商店

21世紀以來，25年間連鎖商業經歷了五次跨越，且速度還在加快之中，連鎖1.0多店複製；連鎖2.0多國複製；連鎖3.0虛實...

量子覺知手札／跳躍創新

隨著AI的突飛猛進，人們對於AI創造出來的東西是又恨又愛。恨的是，它沒經過許多原創者的允許就以各家所長來完成自己的製作。...

管理前哨站／黃仁勳的濃湯哲學  

人是企業最寶貴的資源，企業用人旨在營造良好的職場環境，適才適所，人盡其才，才盡其用，創造滿意的工作績效，提升企業競爭優勢...

ESG最前線／數位化鑑別 提升企業韌性

在台灣製造業中，危害鑑別與風險評估是職業安全衛生管理的核心工作之一，不論是依循職業安全衛生法、ISO45001，或企業內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。