合庫銀行忠孝東路新大樓都更案開工動土 建地上29層商辦大樓

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控旗下合庫銀行忠孝東路新大樓都市更新案，16日舉行開工動土典禮，合庫金控暨銀行董事長林衍茂(左十)、合庫金控總經理蘇佐政(左十一)、合庫銀行總經理王淑芳(左九)及合庫集團旗下各子公司首長及同仁合影。圖／合庫金控提供
合庫金控（5880）旗下銀行子公司推動之台北市大安區仁愛段五小段480及480-2地號土地都市更新案，16日上午於都更基地現場，在集團旗下各子公司、協力廠商及當地里長等共同見證下，舉行開工動土典禮。本案更新後建物導入黃金級綠建築、銀級智慧建築、LEED金級認證及耐震係數提高到6級，以提升居住及營業之安全及品質，並透過臨路退縮留設人行道、防災動線規劃及擴大開放空間，提供友善宜居環境。

本案位於台北市忠孝東路四段，正對國父紀念館，緊鄰國父紀念館捷運站出口，後方與電視台大樓毗鄰，整體交通十分便捷且發展潛力良好。基地內原有大樓因屋況老舊，耐震能力不足、巷道狹窄停車困難，經評估決定以都市更新方式活化並逐步帶動周邊地區翻新市容、優化生活機能，且由集團旗下資產管理子公司擔任代理實施者，基地面積約544.5坪，全案已於2024年3月取得建造執照，未來將興建1棟地上29層、地下5層之商辦大樓，預計2030年底完工。

合庫金控希望藉由這項建設計畫，為城市注入新活力，未來將結合智慧建築、綠色節能與金融創新三大核心理念，打造一座兼具專業、舒適與永續價值的現代化地標。

都市更新 合庫金

