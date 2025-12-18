快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

大同法律攻防戰 資金無虞

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）最新財務數據顯示，目前公司帳面上現金部位約287億元，總資產計1,481億元。大同表示，儘管面臨華映案高額提列，但目前帳面現金充足，且在資產負債表中保有高品質流動性，足以支撐公司在法律攻防戰與轉型期間的資金需求。

大同土地資產雄厚，目前在全台共擁有約46萬坪土地資產，多數位於北台灣精華地段，如桃園大園廠17萬坪、基隆倉儲區6.6萬坪及中和原通廠1萬坪。公司規劃每年推進一至兩個開發項目，透過都市更新、自建及開發等多元方式，將資產活化轉化為穩定的獲利水平。

在指標建案進度方面，三大開發案未來可望為營運帶來數百億元營收貢獻，預計在2027年至2029年間陸續完工認列。

其中，位於新北市土城區的「大同莊園」總銷金額達160億元，預計2027年下半年完工認列；中和廠捷運聯開案「大同新紀元」總銷200多億元，預計2028年至2029年完工認列；北市雙連都更案「大同新豐采」目前則已公開銷售，預計2028年完工認列。

大同前總經理沈柏延10月底於能源周曾表示，電力事業群是大同主要的營收支柱，占營收約六成。受惠全球能源轉型與重電剛性需求，明年電力及太陽能部門將是主要成長動能，看好業績能達成15%以上增長，此為大同近七年來新高營運目標。

大同 營收

