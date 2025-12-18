快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

華映案 大同提列131億賠償金 影響每股虧損6.09元 將反映在第4季財報

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同公司。記者籃珮禎攝影
大同公司。記者籃珮禎攝影

大同（2371）因華映案遭中國法院判賠131億元，據了解，大同將遵循最嚴格的會計準則，決議於本月採取一次性全額先行提列，換算影響公司每股虧損約6.09元，將直接反映在第4季財報中。大同表示，待台灣司法程序後，進行金額回沖。

業界指出，一次性提列雖然造成帳面獲利劇減，但大同此舉等於將前朝舊帳中最大財務風險一次性釋放，旨在掃清未來的發展障礙。

台股昨（17）日盤勢震盪，加權指數終場微跌11.49點，跌幅0.04%，收在27,525.17點。大同股價則呈現疲軟，終場下跌1.30元、收在30.20元，跌幅4.13%，單日成交量為56,481張。

大同雖然強調，中國判決在台灣沒有執行力，將循兩岸法律途徑救濟，但大同股價依然重挫。

回顧連日走勢，大同13日接獲終審判決通知，15日開盤重挫跌停，16日隨即止跌並爆出逾11.1萬張大量，高居台股成交量第八名。三大法人呈現連續賣超態勢，外資於17日調節3,857張，連二日累計賣超10,340張；投信單日賣超8,970張，累計二日賣超17,870張；自營商則已連續三日賣超，累計達2,877張。

針對這筆鉅額損失，法界分析，該案未來仍須經過台灣民事法院承認並申請執行，依目前法律程序評估，在台灣通過機率微乎其微。主要原因在於台灣法院可能認定該判決程序存在瑕疵，若最終判定不承認或不執行，該筆於本月提列的損失，明年即有機會回沖，轉化為潛在盈餘回補。

法人指出，大同本業為重電產業，隨著全球積極布局AI相關產業，公司明年表現仍可期。

回溯此案背景，起源於2009年台灣華映透過轉投資中國華映科技，應中國證監會行政監管要求出具業績承諾函，大同當時作為實際控制人出具連帶承諾。隨後因台灣華映於2018年爆發財務危機、宣告重整，導致無法履行差額補足義務。陸方進而發起法律戰要求大同負擔連帶清償責任，大同雖主張該承諾對象為證監會而非華映科技，且未簽訂保證契約，但隨審裁決大同須負連帶責任。

大同 華映

延伸閱讀

金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

獨家／大同華映案損失本月一次性提列 法界評「發生這事」明年就有望回沖

大同抗跌 神祕買盤敲進

中國法院維持原判須支付131億元 大同跳空跌停

相關新聞

台逾四成輸美產品獲關稅豁免…空運報價連漲 明年接著旺

台灣輸美產品逾四成獲得關稅豁免，推升台灣成為亞洲出口美國的重鎮，物流業者指出，半導體、AI等相關電子產業出貨需求強旺，1...

智慧經營／志聖工業總經理梁又文 組 G2C+聯盟 打世界盃

PCB半導體設備商志聖工業受惠於先進封裝需求快速成長，近年轉型跨入半導體的腳步持續擴大，日前更獲頒台積電最新2025年年...

連鎖效應／三網合一 打造未來商店

21世紀以來，25年間連鎖商業經歷了五次跨越，且速度還在加快之中，連鎖1.0多店複製；連鎖2.0多國複製；連鎖3.0虛實...

量子覺知手札／跳躍創新

隨著AI的突飛猛進，人們對於AI創造出來的東西是又恨又愛。恨的是，它沒經過許多原創者的允許就以各家所長來完成自己的製作。...

管理前哨站／黃仁勳的濃湯哲學  

人是企業最寶貴的資源，企業用人旨在營造良好的職場環境，適才適所，人盡其才，才盡其用，創造滿意的工作績效，提升企業競爭優勢...

ESG最前線／數位化鑑別 提升企業韌性

在台灣製造業中，危害鑑別與風險評估是職業安全衛生管理的核心工作之一，不論是依循職業安全衛生法、ISO45001，或企業內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。