南台中13期高資產族購屋焦點 「宜園大院」豪墅受矚目

南台中13期重劃區，近年成為中台灣高資產族購屋焦點。宜園建設鎖定鄰近舊南屯溪藍綠帶與雙鐵共構生活圈的優勢地段，推出全新百坪電梯豪墅「宜園大院」，業者標榜「換算每坪單價比大樓還便宜」，吸引不少企業主等高資產族群的目光，成為市場指標。

南台中高價宅市場展現強勁氣勢，市調指出，南屯房市熱區除了單元二重劃區之外，13期捷運秀泰特區更因坐擁捷運、商場、大公園等三大優勢，磁吸國泰（2501）、順天、惠宇、鉅虹、宜園等品牌建商購地推案，掀起一波南台中高價宅的推案熱潮。

目前，大型建商在13期重劃區推案以大樓產品為主力，有天有地的別墅產品相對較少。宜園建設在大墩南一街與精誠南路口旁推出的「宜園大院」，規劃15戶社區型電梯豪墅，並由建築師劉偉彥操刀設計，以「磊石成山、森林院落」設計理念，打造與自然共存的宜居墅，並將晉商大院的傳家思維，寫入現代垂直院落，成功吸引市場目光。

宜園建設總經理林聖堯指出，相較傳統透天，「宜園大院」採「人車分道、中庭花園」設計，兼顧鄰里互動與居家隱私，讓長輩與孩子行走更安全。並設置社區垃圾集中與資源回收室，免去追垃圾車的困擾。

全棟雙面採光，並配置陽台、露台、空中花園與屋頂院埕，讓光影與綠意層層流動。產品規劃面寬5.7米、5層半格局、4房6衛、整層主臥、電梯與雙車位，實現「分層不離心」的三代共居住宅，每層樓都能兼具親密與獨立。

另外，「宜園大院」採全區地下室完整開挖，強化結構安全與防水層穩定，為一般透天少見規格。混凝土使用亞東低碳混凝土，兼顧強度與永續；外牆完工後施作全棟撥水防護層，可有效延長建築壽命與維護外觀清潔。

全案並嚴選TOTO衛浴、Clean Up日本進口廚具、三菱暖風機與德國軟水濾水系統等建材，全面貫徹宜園建設「實在的構築」精神。

「宜園大院」每戶地坪30至52坪、建坪103至133坪，開價6,200萬至8,800萬元，總銷約10億元。林聖堯強調，「換算每坪單價比大樓還便宜」，這也是吸引許多高資產族群入手的主要因素之一。