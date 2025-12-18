管理前哨站／黃仁勳的濃湯哲學  

人是企業最寶貴的資源，企業用人旨在營造良好的職場環境，適才適所，人盡其才，才盡其用，創造滿意的工作績效，提升企業競爭優勢。

企業需要的不僅是足夠的「人力」，更重要的是擁有優秀「人才」，人才是決定企業經營成敗的關鍵因素。創業維艱，守成不易，無論創業或守成，企業都需要擁有優秀稱職的人才。美國鋼鐵大王安德魯卡內基（AndrewCarnegie）曾說，「儘管把公司資產都拿走，只要留下人才，幾年後我仍然是鋼鐵大王。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾應邀在英國劍橋大學發表演講，暢談他執掌輝達公司的心路歷程。他認為執行長這個頭銜看來風光，其實是苦差事，肩負經營管理重擔，是一種痛苦與犧牲的工作，備極辛苦，難怪兩位共同創辦人一致力推他出任執行長。他樂於承擔的本性，堅持苦中作樂的樂觀心態，默默耕耘AI領域，滿懷AI雄心壯志，把輝達經營得有聲有色，成為各國競相招手前往投資的熱門企業。

企業為了擁有優秀人才，招募、選才、育才、用才、惜才、留才都非常審慎，格外用心，希望兼顧「管、教、養、衛」原則，使人盡其才，才盡其用，達到伯樂樂見千里馬，千里馬得有發揮才能的境界。

企業用人過程中，免不了需要考核工作績效，做為獎優汰劣的依據。以往人才來源不虞匱乏時代，人浮於事，企業訂定有嚴謹的員工考核機制，做為調薪、調職、升遷、培訓、提拔的準據。最常見的是採用常態分配模式考核機制，工作績效排名最後某些百分比的員工，常難逃被淘汰的命運。

現在職場環境產生重大變革，缺工現象頻傳，伯樂難尋千里馬，企業求才若渴，常態分配模式的末位淘汰機制，已經不適用於現代社會，更無法見容於競爭的職場環境。

企業需才孔急，黃仁勳提出企業用人的「濃湯哲學」，認為徵才、募才、留才、惜才、愛才、留才，都唯恐不及，怎能輕易淘汰人才。他主張廣留人才，即使績效後段班的人才都要留下來，充分活用每位員工的獨特優點，培育企業所需的多元人才。他認為不斷篩選，不斷淘汰後段班員工，最後留下的只是一碗口味單調的清湯，難以迎合公司發展之所需。

現代企業需要的是有見識、肯做事，內容多元、營養豐富，帶有多種風味的美味濃湯。引申而言，超競爭時代，企業所需要的是有見識、有主見、有創見、有勇氣、有作為，願意承擔責任的優秀人才。

人們常打趣的說，學校對兩種學生必須特別用心關照，第一種是成績優秀，名列前茅的學生，第二種是成績雖落後，但活潑奔放的學生。優秀學生將來可能是回學校擔任教職的優質教師，活潑學生將來可能是贊助學校的傑出校友。

閩南語俗語說「一枝草，一滴露」，「歹歹馬，也有一步踢」。唐朝詩人李白說「天生我材必有用」。人才難求時代，企業須承認人們都有個別差異，須因材施教；員工各有優缺點，須適才適所充分活用每位員工的優點，用心安排擔任足以發揮優點的工作，不宜輕言淘汰員工。

職場競爭激烈且現實，企業人必須學會自我啟發，惕勵自我成長，隨時扮好最佳千里馬的角色；企業用人則需要師法「濃湯哲學」，效法牧羊人的精神，因為每位員工都是寶，就看你如何將之發崛出來。