連鎖效應／三網合一 打造未來商店

21世紀以來，25年間連鎖商業經歷了五次跨越，且速度還在加快之中，連鎖1.0多店複製；連鎖2.0多國複製；連鎖3.0虛實整合；連鎖4.0虛實融合；連鎖5.0人機協作。

Al之前的連鎖商業發展空間可用一個矩陣架構，即本土、海外以及線上、線下，但進入連鎖4.0之後，實虛界線已被打破，出現全新的成長驅動因子。是的，正是Al。

商業服務業並非高科技產業，為何AI會成為重要的成長驅動因子呢？因為商業服務業與顧客互動的介面，正是AI最佳的應用場景，佳世達集團公司星益欣推出門市管理大師AI經營工具，正是此一趨勢的具體實踐。

從實體門店延伸到線上商店，過去我們曾刻意建構元宇宙擬真世界，或是無人商店，但現在我們發現AI應用指向虛擬和實體機器人，正走進門店真實的場景，當你使用智能點餐機點餐，掃碼與AI機器人互動查詢商品資訊時，其實已身處在AI商店中。

但AI應用的場景遠遠不只如此，以經營管理者的角度構想未來商店的真實景象，管理大師的視野是從三網合一入手，商業服務業無論其是否有認知，都在建構三重網絡：

一、地網：連鎖商業穿越人類商業文明發展的路徑，就是透過複製經營開始的，連鎖企業靠著踏實地開好每一家店，不斷透過市場印證店舖複製的有效性而發展起來的，這就是地網的布建，雖是傳統的做法，但一樣可以締造規模經濟。據日本伊藤洋華堂數據全球店數最多的7-Eleven已達87,000店。

二、天網：自1991年美國政府開放Internet為民間使用之後，突破了軍方控制的藩籬，網路世界的發展一日千里，企業紛紛上網建置官網、開立電子商店、發展電子商務，並應用各種網路平台資源，擴大商業版圖。歷經幾度迭代，網路數位對各行各業浸潤的程度不一，產業統計指出台灣最新數據，電子商務占整體零售約11%。天網的發展與實體間已不是平行線，相互影響交織出數位融合的新榮景，我們再也不能說線上與線下。

三、人網：這是商業服務業經營最重要的一張網。過去企業比營業額；現在企業比的是顧客數。透過數位工具連結所有的用戶，企業透過會員經營發揮品牌的影響力，驅動顧客行為改變，拉動消費帶動營收，會員制、訂閱制、票券化，鎖定顧客現在和未來的錢包。

在台灣零售業的龍頭品牌，其資料庫收錄超過1,600萬名顧客資料，資訊安全也成為零售企業必須要重視的發展議題。

商業連鎖發展的矩陣，從地理疆界到數位世界，隨著AI工具的升級，引流的入口不再局限於店舖前台或是電商平台，AI連鎖區隔一般連鎖，成為一種超級業態，未來發展不可限量。