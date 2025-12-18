ESG最前線／數位化鑑別 提升企業韌性

在台灣製造業中，危害鑑別與風險評估是職業安全衛生管理的核心工作之一，不論是依循職業安全衛生法、ISO45001，或企業內部ESH制度，都必須定期執行。然而，對實際負責的環安衛或現場管理人員而言，這項工作往往耗時、繁瑣，且容易流於填表應付，難以真正發揮管理價值。

許多企業至今仍以Excel或紙本方式進行危害鑑別與風險評估。在廠區不斷擴張、製程快速變動的情況下，常見問題包括資料版本混亂、評估結果難以追溯、改善措施缺乏追蹤，以及人員異動後經驗無法傳承。這些問題不只增加行政負擔，也讓潛在風險被低估，影響人員安全與生產穩定。

導入數位化工具，特別是以SaaS形式的危害鑑別與風險評估系統，正是改善上述困境的有效方式。透過系統化平台，企業可建立符合台灣法規與實務的危害類型、風險評分標準與控制措施範本，讓不同部門、不同人員都能在一致的架構下進行評估，提升整體風險判斷的品質與可信度。

數位化系統也能降低人為疏漏。系統可即時提醒缺漏欄位、引導風險評估邏輯，並依作業內容帶出常見危害，對經驗較少的承辦人員特別有幫助，不僅縮短學習曲線，也減少因判斷不一致造成的管理落差。

在後續管理方面，SaaS的價值更為明顯。改善措施可設定負責人與期限，自動追蹤執行狀況，避免風險評估「做完就放著」。當製程、設備或作業方式發生變更時，系統也能提示需重新進行危害鑑別與風險評估，確保資料隨現場狀況即時更新。

面對勞檢、ISO驗證或客戶稽核，數位化的危害鑑別與風險評估資料可快速查詢、完整呈現評估依據與改善歷程，大幅降低臨時補資料的壓力，也展現企業在職安衛管理上的專業度與成熟度。

長期累積下來，系統化資料更能進一步分析高風險作業、事故趨勢與控制成效，協助管理階層做出更精準的設備投資與教育訓練決策。對台灣製造業而言，這代表職業安全衛生不再只是法規要求，而是提升競爭力與永續經營的重要基礎。

危害鑑別與風險評估的關鍵仍在於專業判斷，而數位化工具的角色，是讓專業被正確運用、被持續累積。透過SaaS導入，企業能把時間用在真正重要的風險管理與改善行動上，讓安全管理成為支持營運的力量，而非額外負擔。