5年整合大同區600坪都更案 建商：讓地主「一坪換一坪」是必要條件

台北市邁入大都更時代，毅聯建設17日宣布，攜手日商台灣大林組，擔任大同區新案「毅聯首馥」營造總顧問，為工程品質進行全程嚴格把關，成為大林組於大同區首度參與的營造顧問案。毅聯建設董事長陳啟育表示，都更已成顯學，該案整合約5年時間，未來公司將持續深耕台北市都更，且每個案子皆讓地主可以「室內一坪換一坪」。

「毅聯首馥」位於民權西路站與大橋頭站雙捷運之間，基地面積達626坪，產品規劃2–4 房、20–45坪，據實價登錄，每坪成交價落在約108～116萬元，業者表示，目前該案已售約六成。

陳啟育表示，觀察近期房市狀況，市場上幾乎都是自住客，不少台北市的剛需買盤，其實口袋夠深，像是本來該案以為20幾坪的會率先銷售完，結果反而45坪的銷售表現不錯，顯見市場有資金，只是受到打房因此壓抑買氣，但若產品好、地段好，客人仍會出手。

談到都更，陳啟育表示，自己從小在大稻埕長大，對大同區一帶濃厚的情感，過去已經推出五個都更案，接下來也會繼續布局，目前也在整合「毅聯首馥」鄰近住宅，希望未來可以推出第二期，另外，手上還有台北市內湖區環山路、松山區健康路、新店七張都更案等。

陳啟育表示，都更最大的難度仍在於地主是否能團結合作，而在整合過程中，也了解到地主對於坪數上的需求，不能因為公設擠壓到原先坪數，因此公司整合的案子以及選擇的地段，都是以可以「室內一坪換一坪」為目標，讓地主可以在都更後，不僅能有更新、更安全的建築，也能享有原先的住宅坪數。