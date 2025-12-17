會計師洗錢防制研討會登場 解析反洗錢及打擊資恐最新動向

洗錢與資恐防制已成為國際監理趨勢與政策重點，在防制體系中，會計師為不可或缺之專業角色。有鑒於此，臺灣法治會計學會與中華民國會計師公會全國聯合會於16日首次聯合主辦「會計師洗錢防制義務研討會」，聚焦洗錢防制制度的最新政策動向與實務案例分享，協助會計師掌握趨勢、提升AML/CFT（反洗錢及打擊資恐）專業能力。

臺灣法治會計學會理事長李坤璋表示，在全球金融市場高度開放、跨境資金活動日益複雜的情況下，洗錢與資恐防制已成為各國監理與政策關注的核心議題。伴隨FATF標準持續更新、國際合作需求不斷提升，以及司法實務的深化，我國洗錢防制法制與監理架構亦持續與國際接軌並逐步強化。

李坤璋指出，會計師身處企業營運與金融市場的重要交會點，不論在客戶審查、風險辨識、內部控制、資訊蒐集或可疑交易通報等面向，都扮演不可或缺的角色。隨著政策、監理及實務標準的提升，會計師的洗錢防制職責已從單純的法規遵循，擴及至風險治理與制度建置層面；而司法偵查與判例亦顯示洗錢犯罪型態日益多元，更突顯專業判斷與合規落實的重要性。

他進一步強調，在最新政策與司法趨勢下，如何掌握制度方向、理解法制與實務的連動、落實合規義務，並強化企業治理及風險控管能力，是當前會計師產業共同面臨的重要課題。透過制度深化與跨領域合作，能夠有效提升我國洗錢防制能量，並促進司法端與民間專業體系的協作與精進。

普華商務法律事務所合夥律師李裕勳表示，太子集團跨國洗錢案引發各界關注，這場研討會不僅回應全球反洗錢及打擊資恐（AML/CFT）的趨勢，也更加凸顯會計師在整個架構中不可或缺的重要角色。隨著國際反洗錢標準（如防制洗錢金融行動工作組織FATF建議）的持續演進，洗錢及資恐防制已成為金融和商業經營不可忽視的重要治理議題。

李裕勳認為，會計師作為財務報告與企業治理的關鍵角色，不僅需精準掌握相關法令規範，更要具備風險辨識與制度建置的策略思維，積極推動企業內部控制與合規文化的落實。研討會中強調跨領域合作以及司法實務經驗分享，對強化實務操作層面非常有幫助，也有助提升專業判斷力及風險管控的效能。

李裕勳強調，推動洗錢防制教育與專業倫理的深化，正是提升產業整體抗風險能力的基石。普華商務法律事務所將持續致力協助客戶建立健全的AML/CFT體系，結合科技工具與專業諮詢，協助企業面對日益複雜的洗錢風險挑戰，並持續與業界合作推動合規治理的最佳實務。

此次研討會亦具高度象徵性，為臺灣法治會計學會與社團法人中華民國會計師公會全國聯合會兩單位首次攜手合作，展現共同支持國家洗錢防制體系建構的決心。研討會特別邀請會計師公會全國聯合會副理事長劉昇昌出席致詞，分享公會在推動專業倫理與洗錢防制教育上的觀點。

這次活動由上一季亦擔任報告人的臺灣高等檢察署檢察官蘇佩鈺解析我國最新洗錢防制政策與國際趨勢，其多年於行政院洗防辦的實務經驗協助與會者掌握最新發展。此外，臺灣臺北地方檢察署黑金組檢察官高文政分享洗錢案件於偵查與起訴階段的實務挑戰，協助會計師從司法視角深化風險意識與法遵理解。這次研討會期待透過政策、實務與專業的整合交流，使會計師更全面掌握洗錢防制義務及相關趨勢，共同提升產業洗防能力與我國反洗錢體系的整體成熟度。