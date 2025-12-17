第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」啟航

秉持「公益是不斷堅持的付出」使命，元大金控（2885）暨元大文教基金會以公益關懷為核心，從教育出發，2016年發起的「Dream Big元大公益圓夢計畫」邁入第九屆。本屆以「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」以及「社區共好，追夢不老」三大議題方向投入社會關懷，元大金控集團志工共同投入響應，持續將金融專長融入公益關懷活動，讓受助者進一步轉身成為社區的貢獻者。

元大公益圓夢計畫接軌數位轉型與永續教育趨勢，結合AI數位培力、金融理財與防詐課程，攜手八個獲選圓夢團體共同啟程，包括台東三仙國小以荒廢浮球製作的「寶抱鼓」敲響環保與部落文化的節奏、高雄鳳林國中以在地皮影戲傳承社區記憶、桐林社區帶來貓頭鷹巢箱，述說銀髮學伴與永續社區夢想，無礙玩家協會培育身障講師群等，偕同各方公益夥伴的力量，使築夢力量更強大。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，今年元大公益圓夢計畫突破傳統公益框架，志工不僅前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金控金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，同步開辦數位培力工作坊，邀請歷屆圓夢團體一同透過AI技術與素養，升級管理與倡議能量，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升，並朝達成公益關懷以消除貧窮（SDG1）、助學育才以達優質教育（SDG4）、永續城市與社區共好（SDG11）等目標持續邁進。

元大公益圓夢計畫推動至今，集結元大金控集團內外部資源，超過9,000人次志工投入，已陪伴52個單位圓夢，超過23萬人次受惠；元大金控集團持續藉由子公司營業據點及同仁自發性的志工服務，做有溫度的人與事，照顧需要溫暖的心，讓公益脈動更加活絡。