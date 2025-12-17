快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」啟航

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，攜手8個獲選圓夢團體，打造愛心公益平台。圖／元大金提供
第九屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」，攜手8個獲選圓夢團體，打造愛心公益平台。圖／元大金提供

秉持「公益是不斷堅持的付出」使命，元大金控（2885）暨元大文教基金會以公益關懷為核心，從教育出發，2016年發起的「Dream Big元大公益圓夢計畫」邁入第九屆。本屆以「翻越山海，育夢啟航」、「共融賦能，點亮生命」以及「社區共好，追夢不老」三大議題方向投入社會關懷，元大金控集團志工共同投入響應，持續將金融專長融入公益關懷活動，讓受助者進一步轉身成為社區的貢獻者。

元大公益圓夢計畫接軌數位轉型與永續教育趨勢，結合AI數位培力、金融理財與防詐課程，攜手八個獲選圓夢團體共同啟程，包括台東三仙國小以荒廢浮球製作的「寶抱鼓」敲響環保與部落文化的節奏、高雄鳳林國中以在地皮影戲傳承社區記憶、桐林社區帶來貓頭鷹巢箱，述說銀髮學伴與永續社區夢想，無礙玩家協會培育身障講師群等，偕同各方公益夥伴的力量，使築夢力量更強大。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，今年元大公益圓夢計畫突破傳統公益框架，志工不僅前進社區陪伴青銀童共學與身障者自立，更結合元大金控金融本業優勢，為圓夢者規劃金融防詐與理財課程，同步開辦數位培力工作坊，邀請歷屆圓夢團體一同透過AI技術與素養，升級管理與倡議能量，讓公益行動不僅僅是單點援助，更是系統性的經營力提升，並朝達成公益關懷以消除貧窮（SDG1）、助學育才以達優質教育（SDG4）、永續城市與社區共好（SDG11）等目標持續邁進。

元大公益圓夢計畫推動至今，集結元大金控集團內外部資源，超過9,000人次志工投入，已陪伴52個單位圓夢，超過23萬人次受惠；元大金控集團持續藉由子公司營業據點及同仁自發性的志工服務，做有溫度的人與事，照顧需要溫暖的心，讓公益脈動更加活絡。

元大金控 志工 教育

延伸閱讀

高雄鳳林國中結合科普皮影戲 獲選元大公益圓夢計畫

PEDRO風格美包Dream Plaza限時概念店一次看 4千元起入手人氣Demi包

影像記錄社區故事 南投拍微電影展現在地溫情

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

相關新聞

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

輝達落腳T17、T18，將成為北士科發展引擎。台北市長蔣萬安今透露，輝達差點對副市長李四川口中的「秘密基地」、「伴娘」洲...

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

國家新創獎揭曉 中山醫大暨附設醫院跨域勇奪七大獎

第22屆國家新創獎17日在台北漢來大飯店舉行頒獎典禮，台中中山醫學大學暨附設醫院在新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業...

主打「兩站到機場、40分鐘到台北」 機捷「A10山鼻站土開案」17日招商

第一太平戴維斯協助桃園市政府捷運工程局辦理「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」，17日正式公...

房價愈打愈高 第3季六都10區房價逆勢漲逾一成 這區一年漲五成

18日將迎來今年最後一次央行理監事會。央行自2024年第3季啟動第七波信用管制以來，國內房市買氣明顯降溫。然而，根據《5...

打炒房滿周年 第3季六都大樓成屋價格全回調 雙北公寓跌回2021年

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶六都、新竹縣市大樓房價指數」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。