樹立頂級商辦新標竿 南山廣場取得建築雙認證

南山人壽今(17)日宣布，位於台北市信義計畫區核心地段的旗艦級商辦「台北南山廣場」，正式取得SmartScore黃金級與WiredScore 白金級智慧建築雙認證，此一里程碑不僅為信義區頂級商辦立下新標竿，更彰顯南山人壽以「永續健康領航者」為核心願景，以實際行動推動永續健康、智慧創新與健康職場的堅定承諾。

南山人壽深耕台灣超過一甲子，在台北市信義區布局完整的頂級商辦群，包括已啟用的南山廣場、以及預計於2026至2027年陸續完工的A21(世貿三館舊址)與A26(信義區行政大樓)指標性案場，南山人壽未來將成為信義計畫區內重量級的商辦持有者，總可用面積將突破9萬坪，致力提供給國內外企業具國際競爭力、具永續韌性的頂級辦公空間，落實作為永續健康領航者的核心使命。

其中，南山廣場以「永續智慧國際企業總部」為理念，積極導入國際認證體系中最高級別的標章，今日由Wired Score全球總部頒發SmartScore黃金級、WiredScore白金級建築雙認證，使其成為台灣少數兼具智慧資通韌性、節能永續能力與健康環境的頂級商辦。

WiredScore認證聚焦於建築物的資通訊基礎韌性，包括備援路由、機房防護、5G 覆蓋、資安能力與頻寬彈性等；SmartScore則著重評估建築的智慧化應用，如自動化管理系統、能源監控平台、租戶數位服務介面與IoT整合能力。WiredScore北亞及大洋洲區總監 Ed Jennings表示，很榮幸見證南山廣場樹立台灣在全球智慧建築舞台上的新標竿，這不僅象徵卓越的技術與設計，更代表對人與城市連結價值的長遠承諾。本次南山廣場取得雙認證，證明該商辦建築乃是高科技、金融、醫療與創新產業落腳的理想據點，可有助租戶降低申請ISO 27001資安認證的負擔，降低進駐成本與時間。

南山人壽表示，台北南山廣場取得SmartScore、WiredScore智慧建築雙認證，是公司在永續治理、智慧創新以及推動健康職場的具體落實，更是公司打造永續健康企業生態系的重要里程碑之一。未來，南山人壽將持續推動智慧資通、節能營運與健康職場的創新實踐，打造更多具國際競爭力的商辦典範，帶動臺灣商辦市場邁向更高規格的國際標準，吸引更多重視ESG的跨國企業落腳台北。