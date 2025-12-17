朗齊生醫啟動現增 支援肺癌藥 LXP109三期臨床及減重藥 LXP103開發

朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢17日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將於2027年啟動台灣、日本等亞洲多國三期臨床試驗；自行開發的減脂及代謝新藥LXP103，瞄準肥胖市場，目標2026 年底提出人體臨床試驗申請（IND）。

朗齊生醫董事會日前也通過將辦理現金增資發行新股案，預計最多發行2,000萬股，每股發行價暫定22元，募集資金將用於LXP109全球三期臨床、及LXP103的開發。

朗齊生醫創辦人暨總經理陳丘泓表示，公司的核心產品LXP109為選擇性MET（間質表皮轉化因子）抑制劑，鎖定「具有MET 擴增且帶有EGFR突變」之非小細胞肺癌（NSCLC）患者，預計2027年啟動台灣與日本進行臨床三期試驗，加速LXP109在亞洲市場的臨床推進與商業價值實現。

他表示，LXP109在臨床前與臨床試驗數據顯示，聯合酪胺酸酶抑制劑治療之合併療法，有機會延緩抗藥性突變、改善疾病控制與病人預後。

朗齊生醫自美國新藥公司Apollomics取得APL-101（LXP109）於亞洲（不含中國大陸與港澳）合併EGFR抑制劑治療非小細胞肺癌的開發及獨家商業化權。目前該藥已在美國等多國進入第二期臨床試驗，且中國藥廠鞍石藥業已取得兩張藥證，包括全球首張MET擴增非小細胞肺癌單藥治療核准，並獲中國藥品監督管理局（NMPA）對合併酪胺酸酶抑制劑適應症的突破性療法認定。

另外， 朗齊生醫自行開發的LXP103，主要成份為技轉自中國醫藥大學的薑黃衍生物Curcumin，但具備新物質專利，具安全性高、半衰期長、藥品容易分布進入周邊組織之優勢。以商業市場評估，LXP103應用範圍橫跨減重及局部醫美等高市場潛力領域，爭取千億級肥胖與代謝市場。

陳丘泓指出，目前在肥胖實驗動物模式的大鼠實驗結果顯示，LXP103有效抑制體重增加、注射頻率友善、且累積劑量低，大鼠無明顯發炎現象等副作用。朗齊將接續完成臨床前試驗，預計2026年底提出IND申請。未來持續與科學家團隊合作此新藥開發，將有信心加速臨床收案。