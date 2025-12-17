快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近民權西路捷運站，「毅聯首馥」主打制震雙塔、10年防水保固搶市。圖為該案3D示意圖。圖／「毅聯首馥」提供
在北市都市更新加速推進之際，毅聯建設17日宣布與擁有百年歷史的「日商台灣大林組」合作，邀請其擔任大同區代表新案「毅聯首馥」之營造總顧問，為工程品質進行全程嚴格把關。

毅聯建設總經理陳啟育表示，面對這波房市不景氣，預售市場建商在高成本壓力下，價格上要讓價有難度，除非是早期取得的土地，在土地尚具有價格優勢，建商才有讓價空間。

陳啟育分析，近一年房市不景氣，但若能在雙北市推案的建商，在資金部位都有一定程度實力，因此要發生資金斷鏈、進而發生倒閉的機率極小，通常會出問題多是建商自身財務已經有問題，才會在不景氣時發生財務周轉不靈因此倒閉情況。

陳啟育指出，這一波房市不景氣，認為中南部較有可能出現建案讓利或資金斷鏈情況，主因過去幾年中南部隱房價基期相對低，且房價是以倍數成長，加上區域供給較大，因此較有可能發生此情形。

代理銷售「毅聯首馥」之巨將創意團隊董事長張鴻遠表示，這波雖因政策關係，市場買氣轉冷，不過在房市回歸基本面下，銷售關鍵還是回到地段、產品兩大要素，因為不景氣的市場，自住買方依舊有需求，只要地段、產品規劃都對，建案穩定銷售不是問題，如「毅聯首馥」開賣至今已售於六成，每坪成交均價約115萬元左右。

「毅聯首馥」亦成為大林組於大同區首度參與的營造顧問案，備受市場關注。

日本大林組創立逾130年，代表作涵蓋東京晴空塔、關西國際空港、台北大巨蛋等國際級地標。毅聯建設此次引進日系工程管理體系，期望以國際標準打造兼具安全與品質的城市住宅新典範。

「毅聯首馥」基地位於民權西路站與大橋頭站雙捷運之間，基地面積達626坪，三面臨路。周邊生活機能成熟，串聯南西與中山北路商圈、寧夏夜市、大稻埕文創區，並鄰近雙蓮國小、靜修中學、成淵高中等百年學府，以及德鄰、蔣渭水雙公園，形塑書香與綠意兼具的宜居環境。

「毅聯首馥」建築規劃採18與15層制震雙塔設計，座北朝南，導入由工程權威戴雲發研發的Alfa Safe柱中柱耐震系統，結合NEW RC抗震結構與全棟制震壁，結構耐震等級提升至可抗六級地震，並提供全棟十年防水保固，展現可被量化的安全承諾。

隨著600億「台北雙星」國門計畫啟動，「毅聯首馥」以大基地、雙捷運與日系精工管理優勢，成為推動大同區城市更新的重要新座標。

毅聯建設總經理陳啟育(左)表示，這一波房市不景氣，認為中南部較有可能出現建案讓利或資金斷鏈情況，主因過去幾年中南部隱房價基期相對低，且房價是以倍數成長，加上區域供給較大，因此較有可能發生此情形。右為代理銷售「毅聯首馥」之巨將創意團隊董事長張鴻遠。記者陳美玲／攝影
