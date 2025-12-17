大同區指標都更案「毅聯首馥」登場 攜手大林組打造制震雙塔

北市大同區指標都更案「毅聯首馥」17日和日商大林組舉行簽約儀式，聘請大林組擔任建案營造總顧問，毅聯建設表示，日本大林組創立逾130年，代表作涵蓋東京晴空塔、關西國際空港、台北大巨蛋等國際級地標，此次引進日系工程管理體系，期望以國際標準打造兼具安全與品質的城市住宅新典範。

毅聯首馥基地位於民權西路站與大橋頭站雙捷運之間，基地三面臨路，面積達626坪。

業者表示，周邊生活機能成熟，串聯南西與中山北路商圈、寧夏夜市、大稻埕文創區，並鄰近雙蓮國小、靜修中學、成淵高中等百年學府，以及德鄰、蔣渭水雙公園，為書香與綠意兼具的宜居環境。

代銷業者表示，個案規劃18層與15層制震雙塔設計，導入Alfa Safe柱中柱耐震系統，結合NEW RC抗震結構與全棟制震壁，結構耐震等級提升至可抗六級地震，並提供全棟十年防水保固，展現業主安全承諾。

毅聯建設董事長陳啟育表示，他祖父在大同區開木材行，爸爸開瓦斯行，他從小在大稻埕長大，在大同有深厚的情感，過去幾年已在大同區推出五個建案，都是都更案。

最新推出的「毅聯首馥」，由於大多數的屋主都是認識的，因此只花了一年時間，就整合50多戶，70多位所有權人，因為都認識，因此蓋的房子，除了講究美觀，更要安全，所以特地邀請大林組作為營造總顧問。