盟立集團舉辦「天使來發光」記者會 為612名孩童圓耶誕夢

盟立（2464）集團響應「愛不只是LOVE，愛還是TIME」，偕同科技人化身天使，付出時間心力為脆弱家庭孩子準備「專屬禮物」，結合教會、公益團體的長時間輔導陪伴，帶來驚人的改變；17日盟立集團總部舉行「2025年天使來發光」記者會。

盟立集團孫弘總裁致詞表示，六年來參與這項慈惠行動，對盟立同仁來說都是學習，激勵許多同仁不僅參與天使來發光，也以公餘時間參加許多公益行動。他也感謝合作送出禮物的課輔班、公益團體，他們代表光明，給孩子肯定，相對於某些用金錢、同儕引誘青少年誤入歧途的勢力，可說是在第一線勝過黑暗。

科技人化身天使，幫脆弱家庭的孩子圓夢。新竹市長聽說盟立集團的愛心行動，也送給這群孩子650份小禮物，一起共襄盛舉。有些孩子是平生第一次收到如此包裝精美的禮物，有些困難家庭的孩子則是一年一度，對「天使來發光」的聖誕心願禮物充滿期待。

新竹基督教聯合關懷協會執行長黎源悅牧師感觸良多，她說，「公義就是看到眼前的需要，去滿足它，就實現了公義」。天使來發光的動人故事說不完，小筆在學校學習、寫作業很容易分心，但去年透過天使來發光收到畫筆，感受到被愛，自己是有價值的，成為改變的重要起點。這一年來，小筆從缺乏學習動力，數學老是不及格，進步到70分以上。