建商購地大縮手 改瞄準公辦都更、捷運聯開案

建商購地大縮手，策略轉向捷運聯開、公辦都更案，據第一太平戴維斯統計，今年土地及地上權交易金額1,592億元，年減34%，主要因建商購地動能受房市政策緊縮所影響，而建商購地金額962億元，年減42%。

第一太平戴維斯指出，建商於今年第1季大舉購入527億的土地庫存後，後三季購地動能逐季下滑，由於貸款不易，過往積極購置市區老舊商用不動產已獲取精華區土地的動能也降低。

雖然建商購地上縮手，但看好軌道經濟的發展潛力，多家建商透過結盟合作參與大型捷運聯開或公辦都更等開發案，包括高雄捷運、新北捷運等，其中投資金額最高的Y7新北十四張捷運聯開案，由宏匯集團、愛山林、甲山林合組的環宇上城公司得標，預計投資985億元開發14.3公頃之基地，興建住宅、辦公和商場等複合式建築。

展望2026年，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，全球AI產業熱度不減，主計處預估在外銷訂單拉升下，明年經濟成長率將達3.54%，預期明年商用不動產市場將會延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。

不動產投資方面，由於市區不動產投報率仍未提升，考量資金成本下，投資型買方投入商用不動產意願低，自用投資人仍是市場主力，賣方價格保持彈性才有機會成交。

另外，保險業今年動能相對薄弱，壓抑的投資動能有機會於明年釋放，隨著電商及科技業對於專業現代化倉儲服務的需求提升，大型物流中心和倉庫因為有穩定租金收益且仍具未來發展潛力，將是保險業積極評估的目標。