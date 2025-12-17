主打「兩站到機場、40分鐘到台北」 機捷「A10山鼻站土開案」17日招商

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
機捷「A10山鼻站土地開發案」17日正式招商，該案具備「一站串接捷運綠線、兩站到桃園機場、30分鐘直達藝文特區、40分鐘抵達台北」的區位優勢，將成為潛在投資人評估之重點。第一太平戴維斯提供
機捷「A10山鼻站土地開發案」17日正式招商，該案具備「一站串接捷運綠線、兩站到桃園機場、30分鐘直達藝文特區、40分鐘抵達台北」的區位優勢，將成為潛在投資人評估之重點。第一太平戴維斯提供

第一太平戴維斯協助桃園市政府捷運工程局辦理「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」，17日正式公告招商。

機捷「A10山鼻站土地開發案」為桃園捷運機場線A10山鼻站前的車站專用區土地，基地面積約1,513坪，法定容積280%、建蔽率80%，採捷運土地開發方式辦理招商，加計土管獎勵最高20%及捷運土地開發獎勵最高50%後，容積率上限可達476%。

第一太平戴維斯指出，基地可規劃做住宅、零售、辦公室、旅館等多元使用，此次招商考量近年地區房價、興建成本等情形，重新訂定承諾土地所有權人最低分配比率，開發能力認列年限為10年。

產業發展的硬實力以及重大建設陸續到位，桃園市為不動產交易重點區域，近三年大型土地與商用不動產交易金額合計超過1,700億元，2025年為止，交易金額更累積達690億元，寫下近三年新高，其中科技業貢獻近四成交易於擴增生產量能，包括台達電、和碩與日月光等大廠，其次為大型專業投資機構，鎖定具穩健租金收益的商用不動產。

航空城的開發進度也成為市場關注焦點，與本案僅距一站之航空城優先產專區，吸引多家知名企業投資，包括星宇航空斥資90億元取得14.39公頃土地，今年初啟動新總部興建計畫。

統一集團則投資235億元設置物流園區、台灣人壽投資520億國際賽事級多功能運動場館暨複合商場辦公大樓及新式物流中心等，地區發展動能強勁，未來將衍伸一定居住及商業需求。

機捷「A10山鼻站土地開發案」具備「一站串接捷運綠線、兩站到桃園機場、30分鐘直達藝文特區、40分鐘抵達台北」的區位優勢，將成為潛在投資人評估之重點。

