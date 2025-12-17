快訊

房價愈打愈高 第3季六都10區房價逆勢漲逾一成 這區一年漲五成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據《591實價登錄》統計，六都、新竹縣市各行政區去年第3季與今年同期房價相比，在打炒房政策上路滿周年之際，預售市場的房價漲勢仍未見明顯收斂，整體呈現「漲多跌少」的態勢；其中，新北汐止以驚人的漲幅奪下六都、新竹縣市之冠。591實價登錄提供
18日將迎來今年最後一次央行理監事會。央行自2024年第3季啟動第七波信用管制以來，國內房市買氣明顯降溫。然而，根據《591實價登錄》統計，六都、新竹縣市各行政區去年第3季與今年同期房價相比，在打炒房政策上路滿周年之際，預售市場的房價漲勢仍未見明顯收斂，整體呈現「漲多跌少」的態勢。

根據統計顯示，六都、新竹縣市中仍有十大行政區房價年漲幅超過一成，顯示打炒房政策對抑制房價上漲的效果仍相當有限。

其中，新北汐止以驚人的漲幅奪下六都、新竹縣市之冠。

汐止區2024年第3季每坪成交均價為43.4萬元，至2025年第3季已攀升至每坪成交67.9萬元，年漲幅高達56.5%，大幅領先其他行政區。

591實價登錄指出，汐止因開發趨於飽和，新案供給有限，房價長期相對和緩，今年則在新建案「富都康莊」帶動下出現強勁補漲。該案緊鄰北市內湖，又具備捷運題材與地理優勢，每坪成交價站上7字頭，在低基期與交通利多雙重推動下，房價展現強勁上漲動能。

緊追其後的是台南市東區，年漲幅達29.5%，每坪成交單價由44.4萬元上升至57.5萬元；591實價登錄表示幅，東區為台南蛋黃區，第3季受惠燙金地段的平實重劃區新案推動，新建案每坪成交價站上6字頭，拉抬整體房價上揚。

此外，太平與大里年漲幅則接近2成，每坪單價皆「坐4望5」。591實價登錄分析，兩區均位於74號快速道路沿線，交通便利，加上房價相對親民，吸引首購買盤。其中，第3季由鉅建設於太平新光重劃區推案，品牌效應帶動區域房價上揚。

而大里則因生活機能成熟，且有工業區大量就業人口支撐，房市表現穩健。

最後，台中南屯區今年房價漲幅達16.3%。該區在豪宅建商與精華地段加持下，新案成交價突破9字頭，進一步推升區域房價水準。

