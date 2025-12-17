打炒房滿周年 第3季六都大樓成屋價格全回調 雙北公寓跌回2021年

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「政大永慶雙北市公寓房價指數」顯示，雙北市公寓價格跌回2021年水準，台北市年跌10.1%，新北市年跌8.2%。永慶房產集團提供
自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶六都、新竹縣市大樓房價指數」和「政大永慶雙北市公寓房價指數」顯示，2025年第3季六都、新竹縣市大樓房價指數較去年同期下跌2.3%至6.7%。

雙北市公寓價格更跌回2021年水準，台北市年跌10.1%，新北市年跌8.2%，亦即六都暨新竹縣市，以及雙北市成屋市場房價全面回歸，反映過去一年在信用管制、銀行房貸緊縮及市場預期轉變影響下，整體房市明顯降溫。

觀察919信用管制前後兩年大樓房價變化，2024年第3季六都、新竹縣市大樓房價指數仍呈年漲3.4%到22.0%的增幅。然而2025年第3季已全面由漲轉跌，其中以台中市年跌幅6.7%最大，新竹縣市年跌6.2%緊隨其後。高雄市與桃園市分別下跌4.1%和3.8%，新北市跌幅2.3%最小。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，自919實施信用管制以來，因貸款條件收緊拉高進場門檻，使潛在買方轉趨保守並期待價格下修。同時，由於市場上待售房屋增加，賣方為促成交易也開始調降價格，導致今年六都、新竹縣市大樓房價指數全面向下回調。

郭翰說明，雙北大樓因地段佳、產品新、剛性自住需求穩定，價格波動較溫和；公寓產品則因屋齡較高、貸款成數較低，加上投資需求減弱等因素，在買氣放緩時更容易出現價格修正，因此跌幅高於大樓。

郭翰指出，至於公寓指數回到四年前水準，反映過去幾年漲幅已被政策收緊與需求下降消化，房市逐步回歸基本面。

最新「政大永慶六都、新竹縣市大樓房價指數」顯示房，2025年第3季六都、新竹縣市大樓房價指數較去年同期下跌2.3%至6.7%。永慶房產集團提供
