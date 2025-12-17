快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

台北板橋馥華艾美酒店舉辦兩天大型徵才

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北板橋馥華艾美酒店今起為期兩天舉行大型招募活動。台北板橋馥華艾美酒店／提供
台北板橋馥華艾美酒店今起為期兩天舉行大型招募活動。台北板橋馥華艾美酒店／提供

計畫於明年（2026）三月底開幕的台北板橋馥華艾美酒店，17 日起於同棟建築內的商辦空間舉辦兩天大型招募會，開出餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺。新進基層職務除提供 35,000 元起薪外，對於符合特定條件的錄取者更加碼 20,000 元入職獎金，並採分階段於到職後發放，期望吸引更多具備服務熱忱的人才投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張的挑戰。交通部觀光署統計顯示，今年一至八月較去年同期入境人口成長10.7%，國外旅客成長動能明顯。而新北地區的觀光旅館住用率也上升接近2%，可見新北市旅宿住用率市場正逐步穩定上升；板橋因企業總部與商辦聚集，加上交通便利，更是雙北旅宿需求最強的區域之一。業界普遍指出，中高端旅宿與餐飲人才供給緊縮，使人力競爭進一步升溫，各大酒店紛紛推出具吸引力的薪酬與福利政策因應。

台北板橋馥華艾美酒店是全台首家由萬豪國際集團（Marriott International）直營的艾美酒店。飯店表示，此次福利制度的設計核心，是延續國際品牌重視員工與人才培育的精神。萬豪國際集團創辦人 J. Willard Marriott 曾說過：「把我們的員工照顧好，員工才會照顧好我們的客人。」這句名言至今仍被全球旅宿產業視為重要準則，也成為本次招募政策與人力布局的出發點。

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）指出，飯店目前已進入開幕前最後的關鍵準備期，各部門正積極完善團隊配置與營運流程。

康傑男表示：「酒店希望吸引更多對餐飲與旅宿懷抱熱情的專業人才加入。除了完善福利與獎金制度外，也期待在明年春季與全體同仁一起，將艾美品牌『品味美好生活 Savour the Good Life』的精神，帶入傳統文化與現代藝術兼具的新板特區。」

同時，飯店進一步透露，館內規劃 236 間高樓層景觀客房，設置全日餐廳、中式餐廳、酒吧等多項高端服務設施。目前酒店正加緊工程進度，進入裝修收尾與設備導入階段，為明年正式開幕做最後準備。本次啟動徵才，主要為及早整備開幕團隊，進行一系列完整訓練與教育課程，從服務流程、品牌文化到實務演練，確保團隊能在開幕時展現一致且高標準的國際服務品質。台北板橋馥華艾美酒店強調，歡迎對旅宿與餐飲產業充滿熱情、具備抱負與創意想法的求職者加入，共同迎接酒店明年正式亮相。

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）公布起薪35,000元起，符合特定條件加碼20,000元入職獎金。台北板橋馥華艾美酒店／提供
台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）公布起薪35,000元起，符合特定條件加碼20,000元入職獎金。台北板橋馥華艾美酒店／提供

酒店 艾美 餐飲

延伸閱讀

影／新北男半夜恍惚逆向開1公里 警攔車一查竟又是毒駕

逛新北耶誕城都約會情侶？工作人員「厭世疏導」網笑翻：值得加雞腿

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

相關新聞

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

輝達落腳T17、T18，將成為北士科發展引擎。台北市長蔣萬安今透露，輝達差點對副市長李四川口中的「秘密基地」、「伴娘」洲...

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借...

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透...

打炒房滿周年 第3季六都大樓成屋價格全回調 雙北公寓跌回2021年

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶六都、新竹縣市大樓房價指數」...

台北板橋馥華艾美酒店舉辦兩天大型徵才

計畫於明年（2026）三月底開幕的台北板橋馥華艾美酒店，17 日起於同棟建築內的商辦空間舉辦兩天大型招募會，開出餐飲、廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。