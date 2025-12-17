台北板橋馥華艾美酒店舉辦兩天大型徵才

計畫於明年（2026）三月底開幕的台北板橋馥華艾美酒店，17 日起於同棟建築內的商辦空間舉辦兩天大型招募會，開出餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺。新進基層職務除提供 35,000 元起薪外，對於符合特定條件的錄取者更加碼 20,000 元入職獎金，並採分階段於到職後發放，期望吸引更多具備服務熱忱的人才投入旅宿產業。

隨著國際入境旅客回升，國內旅宿與餐飲市場持續面臨人力需求擴張的挑戰。交通部觀光署統計顯示，今年一至八月較去年同期入境人口成長10.7%，國外旅客成長動能明顯。而新北地區的觀光旅館住用率也上升接近2%，可見新北市旅宿住用率市場正逐步穩定上升；板橋因企業總部與商辦聚集，加上交通便利，更是雙北旅宿需求最強的區域之一。業界普遍指出，中高端旅宿與餐飲人才供給緊縮，使人力競爭進一步升溫，各大酒店紛紛推出具吸引力的薪酬與福利政策因應。

台北板橋馥華艾美酒店是全台首家由萬豪國際集團（Marriott International）直營的艾美酒店。飯店表示，此次福利制度的設計核心，是延續國際品牌重視員工與人才培育的精神。萬豪國際集團創辦人 J. Willard Marriott 曾說過：「把我們的員工照顧好，員工才會照顧好我們的客人。」這句名言至今仍被全球旅宿產業視為重要準則，也成為本次招募政策與人力布局的出發點。

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）指出，飯店目前已進入開幕前最後的關鍵準備期，各部門正積極完善團隊配置與營運流程。

康傑男表示：「酒店希望吸引更多對餐飲與旅宿懷抱熱情的專業人才加入。除了完善福利與獎金制度外，也期待在明年春季與全體同仁一起，將艾美品牌『品味美好生活 Savour the Good Life』的精神，帶入傳統文化與現代藝術兼具的新板特區。」