快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮，未來致力企業永續，不斷優化為全球旅客打造友善環境兼顧舒適的飛行體驗。華航提供
華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮，未來致力企業永續，不斷優化為全球旅客打造友善環境兼顧舒適的飛行體驗。華航提供

華航深耕企業永續發展備受肯定，繼奪下台灣企業永續獎「台灣十大永續典範企業獎」後，於第二屆「ESG交通運輸永續獎」評選再度獲頒金獎最高殊榮，成為唯一蟬聯兩屆獲獎的航空業者。華航也獲邀分享實務成果，期能拋磚引玉，引領業界實踐永續理念，共同精進邁向淨零轉型發展目標。

「ESG 交通運輸永續獎」由交通部指導，財團法人台北市交通文教基金會與社團法人台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦。華航憑藉完善且明確的 ESG 治理架構及具體永續作為，自 30 餘家參選企業中脫穎而出，連續兩屆榮獲金獎殊榮，由永續長鄭智仁代表受獎。針對蟬聯獲獎者，獎座上也特別印有「精進創新」字樣，展現主辦單位對華航持續深化永續作為的肯定及期許。

華航做為運輸業的永續先驅者，2017 年即於新機飛渡添加永續航空燃油 ( Sustainable Aviation Fuels, SAF )，也是首家於商業客貨航班應用 SAF 載客貨飛行的國籍航空。為減少碳足跡，華航長期攜手供應鏈廠商及企業客戶夥伴共同努力實踐；連續四年響應天合聯盟 ( SkyTeam )「航空飛行挑戰」( The Aviation Challenge, TAC )，今年首度於台灣出發航段，結合國際 SAF 管理模式及價值鏈合作模式應用 40% SAF 燃油，領先國內同業，同時也首次在美添加 SAF 燃油。華航持續勇於創新突破挑戰，展現支持全球永續能源轉型的決心及實際行動，樹立航空永續標竿，引領台灣航空產業邁向永續新世紀。

從地面到雲端，華航持續推動多元減碳作業，將永續理念融入日常營運，導入 e-Cargo 貨運資料電子化、重複利用內含回收材質的環保雨布、機場地面作業採用電動拖車與電子化裝卸系統等作為。華航追求營運績效的同時，也不忘「回饋社會、創造社會價值」的永續發展理念，長年推動多元社會公益及環境保育計畫，從關懷弱勢長者與學童、淨灘植樹、動物及生物多樣性保育、里山倡議、愛心賑災等面向，近期也結合影視文化，舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。

華航為唯一蟬聯兩屆金獎的航空業者，獎座印有「精進創新」，象徵主辦單位對華航的肯定與期許。華航提供
華航為唯一蟬聯兩屆金獎的航空業者，獎座印有「精進創新」，象徵主辦單位對華航的肯定與期許。華航提供
華航連續獲頒第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎，由永續長鄭智仁代表受獎(右)。華航提供
華航連續獲頒第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎，由永續長鄭智仁代表受獎(右)。華航提供

華航 ESG 電影

延伸閱讀

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

華航董事長高星潢為華航第一期培訓機師 積極推動台灣航空人才培育承諾

台積電效應 華航台北、鳳凰城兩地直飛首航

俞大㵢：台美經貿越來越緊密 華航開航鳳凰城打造美國西南新樞紐

相關新聞

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

輝達落腳T17、T18，將成為北士科發展引擎。台北市長蔣萬安今透露，輝達差點對副市長李四川口中的「秘密基地」、「伴娘」洲...

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借...

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透...

打炒房滿周年 第3季六都大樓成屋價格全回調 雙北公寓跌回2021年

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶六都、新竹縣市大樓房價指數」...

台北板橋馥華艾美酒店舉辦兩天大型徵才

計畫於明年（2026）三月底開幕的台北板橋馥華艾美酒店，17 日起於同棟建築內的商辦空間舉辦兩天大型招募會，開出餐飲、廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。