LEXUS尊榮私享會 聽見真實的擁車故事

當全球Lexus Electrified電動化車款累計銷售突破350萬台，這數字背後，代表的是350 萬種不同的生活方式，以及同一份對於移動品質的堅持。

Lexus代理商和泰汽車集團指出，為了慶祝此一里程碑，Lexus分別於「淡水晴花鹿苑」與「苗栗櫟莊園美術館」舉辦「LEXUS 尊榮私享會」，邀請擁有多元跨界身分的Lexus車主齊聚一堂，他們既是熱愛分享生活的內容創作者，亦是凝聚情感的車聚主理人，更是品牌的忠實愛好者。

在這兩場遠離塵囂、結合自然生態與藝術美學的聚會中，焦點不落在生硬的規格數據，而是透過與會車主的真實分享，探尋Lexus如何以「Experience Amazing」的精神，滲透進車主生活的每一哩路；更透過精心規劃的秘境試駕，帶領車主見證Lexus高階電動化車款 (RX 500h、RX 450h+、NX 450h+) 如何打破既定印象，展現出顛覆想像的動態實力。

南區則移師至苗栗三義的「櫟莊園美術館」。這座由私人宅邸轉化的空間，以永續建材構築，園區內更展出日本備前燒大師「安倍安人」的經典陶藝作品，讓人在此欣賞粗獷與細膩並存的工藝之餘，感受「建築即藝術」的氛圍。並由知名餐廳「香色」主廚邱一中坐鎮，以「寂靜的森林，豐收的季節餐桌」為題，運用在地食材演繹無國界料理。在充滿溫度的長桌與木造空間中，美食與藝術對話，展現了Lexus對生活美學的獨到見解。

在優雅的氛圍中，由主持人廖盈婷Snow引領分享，知名理財YouTuber阿格力以「理財視角」解構了Lexus的優勢。身為LM車主的他直言，Lexus是最符合經濟效益的選擇：「特別是像LM這種大型MPV，在台灣的保值性極高，從理財角度來看是非常聰明的選擇。」除了保值，他也分享身為父親的體驗：接送孩子時，Hybrid系統在怠速下的寧靜與零廢氣，提供了極佳的舒適性，「這種細節的體貼，是數據表上看不到的價值。」