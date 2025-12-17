區域治理沙盒南部場 聚焦漁電共生、微水力發電

國發會16日在沙崙綠能科技示範場域舉行「區域治理沙盒實驗-南部場成果發表會」，聚焦南部地區在「漁電共生」與「微水力發電」的推動經驗。國發會指出，透過案例與政策的交互對話，讓與會者更具體理解地方如何藉由公民參與及協作網絡，共同打造符合地方需求的能源方案。

國發會指出，本次攜手工業技術研究院，從地方具體案例中探索可制度化、可擴散的治理模式，並提出三項關鍵治理觀點。首先，綠能不僅是技術建置，更是連結社區、回應地方需求的治理行動。在地農漁民的參與、透明的溝通機制與信任建立，是推動綠能的重要基礎。

其二，跨域協作有助於降低資訊落差，提高行政可行性。國發會表示，漁電共生與微水力涉及土地、水利、能源、產業等層面，透過公部門的跨域協作、中介組織的資源培力，以及在地團體的實質參與，更能協助整合資源，促成可持續的治理模式

此外，國發會強調，在地化能源方案必須以地方需求為核心思考，從示範案例逐步走向制度化。這需要透過強化角色分工、協作流程與參與機制，使政策具備可複製與可持續的條件，確保綠能建設能真正符合地方發展。

國發會表示，未來將持續攜手中央部會、地方政府、產業界及社群深化治理創新，讓綠能成為地方在面對氣候風險、產業轉型時的重要支撐力量，進而打造兼顧永續與信任的綠能治理新典範。