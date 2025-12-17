LINE Web3 應用的 KAIA 幣在台上線 BitoPro 獨家上架、唯一台幣入口

幣託交易所BitoPro搶先布局亞洲最大的LINE Web3生態系！幣託交易所17日正式宣布，12月16日獨家上架KAIA，成為全球唯一台幣購買KAIA的入口，幣託將支援Kaia區塊鏈以及其原生代幣KAIA，並開放KAIA／USDT、KAIA／TWD交易對，讓台灣用戶能直接用法幣參與亞洲最大Web3生態系。為歡慶幣託成為台灣首家支援Kaia生態系的合規平台，預計於12月22日展開「KAIA登陸台灣．幣託首發慶典」的上幣活動。

Kaia是亞洲的穩定幣協作層（orchestration layer），內建強大的導流引擎，能觸及超過2.5億用戶。透過日本LINE和韓國Kakao兩大通訊巨頭的合作夥伴關係，Kaia是唯一能直接觸及韓國、日本、台灣、泰國、印尼用戶、且深入日常生活的區塊鏈應用程式。憑藉原生USDT、在地穩定幣支援以及完全相容以太坊虛擬機（EVM）的優勢，Kaia讓使用場景擴展至跨境匯款到去中心化金融（DeFi），致力布局亞洲數兆美元的經濟版圖。

幣託交易所創辦人暨執行長鄭光泰表示：「據統計，LINE在台灣滲透率高達93%，早已成為台灣人的生活入口，幾乎所有生活場景都能透過 LINE 實現，而Kaia生態系則是驅動LINE Web3應用的核心技術。幣託作為Kaia生態系在全球獨家支援台幣出入金的唯一入口，不僅為台灣用戶提供便捷的合規入口，更打通從Web2跨越至Web3的捷徑。期待未來能看到更多基於Kaia的創新應用，讓區塊鏈技術真正走入大眾生活。」

Kaia DLT基金會主席Sam Seo博士表示：「亞洲的虛擬資產基礎建設仍處於較分散的狀態，我們期望透過多元的數位金融服務，建構跨境的普惠金融環境。Kaia作為高效率的公鏈，將持續推出更多Web3應用服務，目標成為整合亞洲數位貨幣的樞紐。」

超級公鏈Kaia是由亞洲兩大通訊軟體巨擘Kakao與LINE共同打造，Kaia鏈具備高效率、速度快、低成本等特性，目標推動亞洲跨境支付和去中心化金融（Defi）應用，成為亞洲億級用戶從Web2進入Web3的最佳管道。 KAIA作為生態系的原生代幣，不僅用於支付鏈上交易手續費（Gas Fee），並作為空投獎勵，未來更將是Kaia生態系中跨境支付與底層結算的關鍵核心。

幣託於11日起開放加值，16日起開放提領和USDT、新台幣交易KAIA幣，為慶祝KAIA幣上架，幣託預計於22日中午12:00至2026年1月 25日凌晨23:59期間推出活動「KAIA登陸台灣．幣託首發慶典」，活動連結：https://bitogroup.info/MPuxk。