擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借成數要提高。動質處表示，11月已添購檢驗器材，完成相關程序即可投入作業，而該處質借滿當期長達一年多，仍以協助民眾急需，保住民眾質借物。

游淑慧表示，這二、三年黃金價格連年漲，質借處雖然在8月調降利率，但與民間的當舖來說還是過於便宜，其中，質借物當中又以黃金9成最大宗，民眾卻只能借到6成。尤其在3月中旬有流當一批黃金，賣了4公斤，報酬率達148％，等同套利空間有4成。

游淑慧以房屋抵押為例，將房地產抵押給銀行若還不出錢遭拍賣，如果超過欠錢的金額，多出來的還會還給欠款者，黃金是否也應該要比照類似，若漲價超過原先價值是不是要歸原主。「畢竟公營當舖還是要幫助辛苦人，不是要賺他們錢。」

此外，游淑慧也說，北市質借處有高達1300多公斤、3萬4千兩的黃金，現值52億元，但是該如何檢驗是否真的黃金，「尤其有好幾十年都未有將點當物品贖回的民眾，如果是真的黃金，通常應該再漲價就會贖回變賣。」

北市動產質借處長林昆華說明，全台僅北市、高雄有公營當舖，北市在8月調降質借月利率，針對市民每萬元、每個月是58元，也比高雄來的低。至於借貸比例，他也說，辦理黃金質借滿當期限為6個月，加計6個月寬限期後借款期限可達1年以上，遠優於同業僅提供3個月又5日，也因此面臨風險也會升高。

他強調，動質處不是以將質借物作為處所有，是希望市民有困難需要周轉時給予協助，待方便還款時再提供利息。「利息部分，通常民間當舖是在借貸時就先扣掉利息，但動質處是後算利息。」最後真的到流當的機率也低，通常只有3到4件，像是物主真的聯繫不到或是死亡等。

至於議員提到比照房地產抵押，林昆華說明，兩者的法源不同，不動產適用於民法的抵押權，雖然價格多賣會返還給借貸者，但如果價格賣低，銀行端同樣能夠追訴，繼續追討剩餘金額。而當舖則是民法中的特別法，不適用抵押權，而是抵押物。

另外，有關黃金檢驗部分，林昆華表示，原先就已有相關作業模式辨別，近期則已採購機器正在驗收，由於器材有非游離輻射需要核安會備查、動質處人員也要完成上課，現階段都已受訓完成，後續將投入檢驗。