快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
黃金近年連年漲價，北市質借處有高達1300多公斤、3萬4千兩的黃金，現值52億元，也被議員詢問該如何驗明真偽。示意圖。本報資料照片
黃金近年連年漲價，北市質借處有高達1300多公斤、3萬4千兩的黃金，現值52億元，也被議員詢問該如何驗明真偽。示意圖。本報資料照片

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借成數要提高。動質處表示，11月已添購檢驗器材，完成相關程序即可投入作業，而該處質借滿當期長達一年多，仍以協助民眾急需，保住民眾質借物。

游淑慧表示，這二、三年黃金價格連年漲，質借處雖然在8月調降利率，但與民間的當舖來說還是過於便宜，其中，質借物當中又以黃金9成最大宗，民眾卻只能借到6成。尤其在3月中旬有流當一批黃金，賣了4公斤，報酬率達148％，等同套利空間有4成。

游淑慧以房屋抵押為例，將房地產抵押給銀行若還不出錢遭拍賣，如果超過欠錢的金額，多出來的還會還給欠款者，黃金是否也應該要比照類似，若漲價超過原先價值是不是要歸原主。「畢竟公營當舖還是要幫助辛苦人，不是要賺他們錢。」

此外，游淑慧也說，北市質借處有高達1300多公斤、3萬4千兩的黃金，現值52億元，但是該如何檢驗是否真的黃金，「尤其有好幾十年都未有將點當物品贖回的民眾，如果是真的黃金，通常應該再漲價就會贖回變賣。」

北市動產質借處長林昆華說明，全台僅北市、高雄有公營當舖，北市在8月調降質借月利率，針對市民每萬元、每個月是58元，也比高雄來的低。至於借貸比例，他也說，辦理黃金質借滿當期限為6個月，加計6個月寬限期後借款期限可達1年以上，遠優於同業僅提供3個月又5日，也因此面臨風險也會升高。

他強調，動質處不是以將質借物作為處所有，是希望市民有困難需要周轉時給予協助，待方便還款時再提供利息。「利息部分，通常民間當舖是在借貸時就先扣掉利息，但動質處是後算利息。」最後真的到流當的機率也低，通常只有3到4件，像是物主真的聯繫不到或是死亡等。

至於議員提到比照房地產抵押，林昆華說明，兩者的法源不同，不動產適用於民法的抵押權，雖然價格多賣會返還給借貸者，但如果價格賣低，銀行端同樣能夠追訴，繼續追討剩餘金額。而當舖則是民法中的特別法，不適用抵押權，而是抵押物。

另外，有關黃金檢驗部分，林昆華表示，原先就已有相關作業模式辨別，近期則已採購機器正在驗收，由於器材有非游離輻射需要核安會備查、動質處人員也要完成上課，現階段都已受訓完成，後續將投入檢驗。

房地產 漲價

延伸閱讀

YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

2026藍白小雞怎麼合？游淑慧曝目標：不應該是互相禮讓

相關新聞

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借...

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透...

第七波信用管制滿一年 七都大樓房價全面回調

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永...

再下一城！台中市府追訴台開應償款29億元 市府：將強制執行追回

台中市政府今表示，市府與台開公司間有關大里工業區抵扣航太工業區及文山工業區開發成本後的結餘款及遲延利息訴訟，案經台灣高等...

影／預計農曆年前可完成簽約 蔣萬安邀黃仁勳參與簽約儀式

台北市長蔣萬安今赴北士科視察T17、T18基地，他表示目前兩塊基地已進入都市計畫變更工展程序，一個月後召開變更會議將中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。