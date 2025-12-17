視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透過都市計畫變更進行公展程序，會合併兩塊基地，一個月之後，會由副市長李四川召開都審會議。

蔣萬安表示，過去這段期間大家最關心的就是輝達，大家都都了解這段期間我們市府團隊，包括議會以及各界給予我們的協助跟幫忙，讓輝達能夠順利落腳台北、北士科，未來輝達的進駐不只是對台北，對台灣來說都是非常關鍵以及重要的一步。

他指出，在過去這段期間，不管是與黃仁勳見面，談到為什麼台灣會是輝達的選擇，以及為什麼台灣有這樣的優勢跟條件，以及當去年輝達表達要在設立台灣總部。他說，其實台北不只是在跟其他各縣市競爭，也在和全世界各主要的國際都會在競爭，所以也表達台北有其他城市無可取代的條件和優勢。

蔣萬安表示，不只是和黃仁勳，也和輝達的CFO交換意見，市府團隊跟他分析接下來各項的情境，以及跟他說明台北市府透過什麼方式會是最合規合法的情形；以及我市府團隊上個月與輝達的副總見面，他也正式交給市府一張投資意向的信函。這代表的不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票。

蔣萬安特別感謝副市長李四川，以及我們市府局處同仁，台北隊的大家不分白天晚上，克服了時差的困擾，不斷地溝通聯繫，才能完成輝達順利落腳台北，當然也因為市府團隊也非常明確的目標跟方向，對於居住、生態、產業的發展，創造三生優勢「生活、生態跟生產」，其中在生產部分，希望未來北市科能夠帶動不只是北投、士林這個區塊，甚至連接包括南港、內科，打造台北整個科技廊帶，我們稱為「tech cluster」，所以輝達的進駐，接下來包括T3、T4、T12，以及結合科技廊帶，北市府極力地來吸引更多國際級頂尖的企業能夠進駐。