快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透過都市計畫變更進行公展程序，會合併兩塊基地，一個月之後，會由副市長李四川召開都審會議。

蔣萬安表示，過去這段期間大家最關心的就是輝達，大家都都了解這段期間我們市府團隊，包括議會以及各界給予我們的協助跟幫忙，讓輝達能夠順利落腳台北、北士科，未來輝達的進駐不只是對台北，對台灣來說都是非常關鍵以及重要的一步。

他指出，在過去這段期間，不管是與黃仁勳見面，談到為什麼台灣會是輝達的選擇，以及為什麼台灣有這樣的優勢跟條件，以及當去年輝達表達要在設立台灣總部。他說，其實台北不只是在跟其他各縣市競爭，也在和全世界各主要的國際都會在競爭，所以也表達台北有其他城市無可取代的條件和優勢。

蔣萬安表示，不只是和黃仁勳，也和輝達的CFO交換意見，市府團隊跟他分析接下來各項的情境，以及跟他說明台北市府透過什麼方式會是最合規合法的情形；以及我市府團隊上個月與輝達的副總見面，他也正式交給市府一張投資意向的信函。這代表的不只是一份文件，而是全球市值最高的企業對台北投下的信任票。

蔣萬安特別感謝副市長李四川，以及我們市府局處同仁，台北隊的大家不分白天晚上，克服了時差的困擾，不斷地溝通聯繫，才能完成輝達順利落腳台北，當然也因為市府團隊也非常明確的目標跟方向，對於居住、生態、產業的發展，創造三生優勢「生活、生態跟生產」，其中在生產部分，希望未來北市科能夠帶動不只是北投、士林這個區塊，甚至連接包括南港、內科，打造台北整個科技廊帶，我們稱為「tech cluster」，所以輝達的進駐，接下來包括T3、T4、T12，以及結合科技廊帶，北市府極力地來吸引更多國際級頂尖的企業能夠進駐。

輝達 台北 蔣萬安

延伸閱讀

雙城論壇宋濤是否見蔣萬安？陸國台辦未回應台媒追問

吳怡農喊「陽光政治」不收企業捐款 蔣萬安：目前沒在想選舉

賴清德、卓榮泰嗆對藍白「忍無可忍」 蔣萬安酸：民眾常用這4字抱怨民進黨

提升北捷遊憩行銷 蔣萬安裁示爭取寶可夢、麥塊建城等活動

相關新聞

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借...

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透...

第七波信用管制滿一年 七都大樓房價全面回調

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永...

再下一城！台中市府追訴台開應償款29億元 市府：將強制執行追回

台中市政府今表示，市府與台開公司間有關大里工業區抵扣航太工業區及文山工業區開發成本後的結餘款及遲延利息訴訟，案經台灣高等...

影／預計農曆年前可完成簽約 蔣萬安邀黃仁勳參與簽約儀式

台北市長蔣萬安今赴北士科視察T17、T18基地，他表示目前兩塊基地已進入都市計畫變更工展程序，一個月後召開變更會議將中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。