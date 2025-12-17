快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

2026來台觀光目標900萬人次 觀光署：歐美旅客明顯增加

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

觀光署長陳玉秀17日指出，國際旅客人次最新統計顯示，截至12月14日累計已突破800萬人次，展望2026年，評估指標將以人次、日均消費與停留天數為核心，整體目標仍是「比今年更好」。她也坦言，參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約3%至4%推估，台灣適合的範圍約落在800萬至900萬人次，因此預估明年來台觀光人次目標應該會落在900萬人次。

立法院交通委員會17日邀集交通部就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行報告。會中陳玉秀接受媒體聯訪時提到，國際旅客人次最新統計顯示，已突破800萬人次。今年全年預估，來台國際旅客數將較去年成長約50萬人，整體表現符合預期，但要達標她剛上任時提到的900萬人次的水準，仍有一定困難。

陳玉秀說，主要還是今年受到天氣因素與整體國際環境變化影響，觀光復甦面臨不少挑戰，未來在數量成長之外，也必須同步考量整體環境與接待能量。目前觀光產業仍面臨缺工問題，環境整備與人力補充必須同步進行，若旅客量快速成長，但服務與人才庫無法即時補上，並不一定適合現階段的發展，因此，在「質」與「量」並進的前提下，現階段將「質」視為相對優先。觀光署的目標並非單純追求人次成長，而是在確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

不過，陳玉秀也提到，如今隨著航班逐步恢復，國際觀光旅客也不再僅集中於北部，高雄航班明顯增加，也帶動旅客往南部移動。與去年同期相比，高雄相關旅客量成長約23%，被視為正向且重要的開始。此一變化有助於分散旅遊熱點，改善過去旅客過度集中北部的情況。

來台觀光旅客的組成也有所改變，陳玉秀說，在市場結構方面也觀察到歐洲來台旅客成長快速，其中德國、英國、法國為歐洲前三大來台來源國。消費結構顯示，美國旅客單日平均消費最高，約達240美元以上，明顯高於去年平均的182美元，今年亦再增加約4美元。整體而言，歐美市場的日均消費仍遠高於平均水準，若能延長停留天數，將有助於提升整體觀光產值。

陳玉秀說，相較之下，鄰近市場因距離較近，停留天數較短，與原先期待仍有落差，不過，菲律賓、越南、印度等市場成長速度明顯，表現亮眼。東北亞市場方面，日本來台旅客已提前突破100萬人次，整體趨於穩定，已成為主要且成熟的客源市場，東南亞發展則呈現多元樣貌，而紐澳與歐洲等新興市場，因基期較低，成長動能相對強勁。

展望未來，陳玉秀說，針對明年目標，則是將評估指標以人次、日均消費與停留天數為核心，整體目標仍是「比今年更好」，在考量大環境變化下，期望每年維持約2%至3%的成長幅度，並以此作為未來三年的基本成長目標。不過近期內部也有參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約3%至4%推估，台灣適合的範圍約落在800萬至900萬人次，再加上疫情後觀光人才流失，仍需時間補強人力與專業服務能量，避免因人次過快成長而影響品質。

陳玉秀強調，政府強調責任旅遊與避免過度旅遊的重要性，居民才是長期生活在地的主體，觀光發展必須兼顧在地資源與生活品質，避免因觀光客過多而排擠原有資源。

整體而言，現階段對觀光發展的判斷是，「質的提升」比「量的追求」更為重要，未來將朝均衡、永續的方向推進。

觀光 新興市場 消費

延伸閱讀

川普擴大旅行禁令至30多國！新增5國全面禁入、15國遭限制

整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍

跳脫生肖造型！2026台灣燈會主燈基座動土 打造「阿里山神木」特色主燈

相關新聞

視察北士科 蔣萬安：全球市值最高的企業對台北投下的信任票

輝達總部落腳北士科T17、T18，北市府力拚農曆年前簽約。市長蔣萬安今現地視察，談及輝達給北市的投資意向信函，不只是一份...

擁現值52億元黃金...議員籲借貸成數拉高 北市動質處：遠優於同業

黃金飆漲，台北市公營當舖的動質處擁3萬多兩黃金、現值約52億元，北市議員游淑慧詢問，是否能檢驗出真假，同時也提到黃金質借...

視察北士科 T17、T18 蔣萬安：正在公展程序、下月進行都審

台北市長蔣萬安17日上午視察北士科T17、T18用地。蔣萬安也更新輝達進駐進度，他說，北士科T17、T18用地10日正透...

第七波信用管制滿一年 七都大樓房價全面回調

自去年9月19日央行第七波選擇性信用管制上路已滿一年，基於內政部實價登錄數據，最新「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永...

再下一城！台中市府追訴台開應償款29億元 市府：將強制執行追回

台中市政府今表示，市府與台開公司間有關大里工業區抵扣航太工業區及文山工業區開發成本後的結餘款及遲延利息訴訟，案經台灣高等...

影／預計農曆年前可完成簽約 蔣萬安邀黃仁勳參與簽約儀式

台北市長蔣萬安今赴北士科視察T17、T18基地，他表示目前兩塊基地已進入都市計畫變更工展程序，一個月後召開變更會議將中間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。