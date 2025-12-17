2026來台觀光目標900萬人次 觀光署：歐美旅客明顯增加

觀光署長陳玉秀17日指出，國際旅客人次最新統計顯示，截至12月14日累計已突破800萬人次，展望2026年，評估指標將以人次、日均消費與停留天數為核心，整體目標仍是「比今年更好」。她也坦言，參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約3%至4%推估，台灣適合的範圍約落在800萬至900萬人次，因此預估明年來台觀光人次目標應該會落在900萬人次。

立法院交通委員會17日邀集交通部就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行報告。會中陳玉秀接受媒體聯訪時提到，國際旅客人次最新統計顯示，已突破800萬人次。今年全年預估，來台國際旅客數將較去年成長約50萬人，整體表現符合預期，但要達標她剛上任時提到的900萬人次的水準，仍有一定困難。

陳玉秀說，主要還是今年受到天氣因素與整體國際環境變化影響，觀光復甦面臨不少挑戰，未來在數量成長之外，也必須同步考量整體環境與接待能量。目前觀光產業仍面臨缺工問題，環境整備與人力補充必須同步進行，若旅客量快速成長，但服務與人才庫無法即時補上，並不一定適合現階段的發展，因此，在「質」與「量」並進的前提下，現階段將「質」視為相對優先。觀光署的目標並非單純追求人次成長，而是在確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

不過，陳玉秀也提到，如今隨著航班逐步恢復，國際觀光旅客也不再僅集中於北部，高雄航班明顯增加，也帶動旅客往南部移動。與去年同期相比，高雄相關旅客量成長約23%，被視為正向且重要的開始。此一變化有助於分散旅遊熱點，改善過去旅客過度集中北部的情況。

來台觀光旅客的組成也有所改變，陳玉秀說，在市場結構方面也觀察到歐洲來台旅客成長快速，其中德國、英國、法國為歐洲前三大來台來源國。消費結構顯示，美國旅客單日平均消費最高，約達240美元以上，明顯高於去年平均的182美元，今年亦再增加約4美元。整體而言，歐美市場的日均消費仍遠高於平均水準，若能延長停留天數，將有助於提升整體觀光產值。

陳玉秀說，相較之下，鄰近市場因距離較近，停留天數較短，與原先期待仍有落差，不過，菲律賓、越南、印度等市場成長速度明顯，表現亮眼。東北亞市場方面，日本來台旅客已提前突破100萬人次，整體趨於穩定，已成為主要且成熟的客源市場，東南亞發展則呈現多元樣貌，而紐澳與歐洲等新興市場，因基期較低，成長動能相對強勁。

展望未來，陳玉秀說，針對明年目標，則是將評估指標以人次、日均消費與停留天數為核心，整體目標仍是「比今年更好」，在考量大環境變化下，期望每年維持約2%至3%的成長幅度，並以此作為未來三年的基本成長目標。不過近期內部也有參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約3%至4%推估，台灣適合的範圍約落在800萬至900萬人次，再加上疫情後觀光人才流失，仍需時間補強人力與專業服務能量，避免因人次過快成長而影響品質。

陳玉秀強調，政府強調責任旅遊與避免過度旅遊的重要性，居民才是長期生活在地的主體，觀光發展必須兼顧在地資源與生活品質，避免因觀光客過多而排擠原有資源。

整體而言，現階段對觀光發展的判斷是，「質的提升」比「量的追求」更為重要，未來將朝均衡、永續的方向推進。