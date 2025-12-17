長跌走勢來了？七都房價全跌 雙北公寓回2021年水準

央行第七波信用管制上路滿一年，最新永慶房價指數顯示，七都房價全面走跌，今年第3季七都大樓房價去年同期下跌2%至6%；雙北地區公寓跌勢較深，北市年跌10%，新北年跌8%，回到2021年、四年前水準。

觀察第七波信用管制前後兩年大樓房價變化，2024年第3季七都大樓房價仍呈年漲3%到22%漲 。然而今年Q3已全面由漲轉跌。其中台中市年跌6.7%最多，新竹縣市年跌6.2%第二，高雄市與桃園市分別下跌4.1%和3.8%。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，第七波信用管制實施後，因貸款條件收緊拉高進場門檻，使潛在買方轉趨保守。同時由於市場上待售房屋增加，賣方為促成交易也開始調降價格，導致今年七都大樓房價指數全面回調。

郭翰指出，台中市近年受惠重劃區開發及台積電等大型投資，吸引資金與人口移入，供給與需求同步增溫，但隨著第七波信用管制上路、貸款額度下降與買方購屋負擔增加下，買氣降溫，導致中古市場率先出現價格鬆動。

新竹縣市則受科技產業激勵推升需求，加上新案供給有限，過去房價增幅顯著。但隨政策收緊對買氣造成衝擊，使房價出現回落，顯示前期漲幅過快的區域修正力道最強。

觀察信用管制前後兩年雙北大樓和公寓指數，也都在政策後同步下修。其中，2025Q3台北市公寓指數年跌幅達10.1%，新北市下跌8.2%，公寓產品修正幅度超越大樓，且雙北公寓指數均已回落至2021年水準。

郭翰分析，雙北公寓產品因屋齡較高、貸款成數較低，加上投資需求減弱等因素，在買氣放緩時更容易出現價格修正，因此跌幅高於大樓。