是方電訊 TPIX 躋身全球前50大網際網路交換中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方電訊TPIX擠身全球前50大IX。是方/提供
是方電訊TPIX擠身全球前50大IX。是方/提供

是方電訊（6561）近年積極打造電信中立IDC與台北網際網路交換中心TPIX，17日是方宣布，TPIX會員數正式來到264位，成為全球第50大網際網路交換中心（IX），達成歷史性里程碑。

是方電訊TPIX自2002年3月營運至今23年，持續以「全球前50大、亞洲前3大」目標邁進，今年是方TPIX會員數快速累積，全球排位也快速往前。

現在是方TPIX以264個會員成為全球第50大IX，距離香港Equinix IX只差1個會員數，離日本JPIX僅差2個會員數。

近年在AI熱浪襲捲下，是方強調，持續深耕資料中心、雲端與網路連結服務，全力穩固東亞數位匯流核心樞紐及AI算力應用中心領導地位。

是方指出，以「AI、網路、雲端三大核心，結合LY2與全球網路節點布局，穩步擘劃AI建設藍圖，提升是方國際能見度」的戰略目標，已經逐步展現成果，並充分落實在是方台北網際網路交換中心（TPIX）的世界排名之上。

是方TPIX不僅與國際重要網路交換中心串聯，並在日本、新加坡、香港設有國際節點，近期更拓展至美西與歐洲，成為亞洲重要的網際網路樞紐。

網際網路交換中心主要功能是提供各個網路服務供應商（ISP）及內容服務提供商（CDN）、企業網路、雲端服務供應商（CSP）可以互相連接，並交換流量，加上因為資料不需經過第三方網路繞行，可以降低延遲及減少路由成本。

