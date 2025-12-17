台糖攜手國原院、耐斯簽 MOU 用碳捕捉把碳變成小蘇打、香皂、洗衣粉

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為加速台灣本土製糖邁向碳資源循環及淨零轉型，台糖公司日前已與國家原子能科技研究院（簡稱「國原院」）及耐斯公司簽署合作備忘錄（MOU）。未來三方將攜手推動製糖業的碳資源再利用，打造綠色製糖新模式。此合作案適逢台糖將於2026年迎來八十週年，象徵傳統製糖與新科技結合之永續新里程碑。

台糖砂糖事業部執行長黃正忠與國原院副院長陳明輝，以及耐斯公司總廠長張志毓16日代表三方簽訂MOU，正式宣布將於虎尾糖廠2025~2026年製糖期間，由國原院提供自主研發的碳捕捉設備與技術，捕捉製糖過程中糖廠煙囪排出的煙道氣二氧化碳，並轉化為小蘇打，後續再交由耐斯公司加工製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品，具體落實「碳從廢料變資源」之理念。

台糖表示，台糖公司以製糖立業，近年持續推動製糖循環及淨零轉型，此合作案不僅延續虎尾糖廠百年製糖工藝，也使其成為製糖綠色轉型與負碳技術的示範場域，展現傳統產業藉由新科技不斷創造永續價值之潛力。

簽署儀式完成後，台糖公司、國原院及耐斯公司說明捕碳技術運作原理、技術特色及未來應用方向，現場亦同步展示香皂、洗衣粉等各項試製樣品，讓與會者更直觀瞭解此合作案不僅是一項技術試驗，更是實踐對土地、環境及下一代的永續責任。

台糖補充，面對氣候變遷及2050淨零目標的挑戰，台糖公司從製糖本業出發，延伸至養豬、農業、綠能、土地永續經營等領域，持續降低碳排放，並尋求創新技術與合作夥伴。秉持「取之於土地、用之於土地」之精神，台糖從甘蔗田到煙囪口，從糖品到清潔用品，將甜的產業與綠的永續緊密結合，展現企業責任，也推動台灣邁向淨零未來。

