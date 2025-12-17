輝達落腳北士科農曆年前簽約 蔣萬安邀黃仁勳：將裝上全球最強AI心臟

輝達將落腳北士科，台北市長蔣萬安今天赴T17、18基地視察，並表示目前兩塊基地已進入都市計畫變更工展程序，一個月後召開變更會議將中間道路取消合併，預計農曆年前就可完成簽約，也邀請輝達執行長黃仁勳參與簽約儀式，未來這邊矗立起的不僅是輝達總部巨大建物，更是為台北市安裝全球最強AI心臟。

蔣萬安表示，3年前他剛上任來到這裡都在想如何讓這塊地能夠發展，也很高興輝達能落腳北士科，10日也將都市計畫變更送到工展程序，取消T17、18兩塊基地合併，一個月後就會由副市長李四川召開都市計畫變更會議，「有李副市長坐鎮大家都很安心。」

蔣萬安也強調，民眾擔心交通也都做好短、中、長期因應，包含接駁、公車專用道、捷運十字路廊，都能極早規畫。

至於何時能與輝達簽約，蔣萬安表示，相關程序一切順利預計落在農曆年前，日前也有寫email給黃仁勳，除了告知最新進度，也邀請黃如果在台灣可以一起參與這場社會。