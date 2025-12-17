張安平：支持政府減少進口水泥政策 傾銷事實威脅台灣基礎工業及勞工

針對近期進口水泥議題引發各界關注，台泥（1101）17日指出，董事長張安平在接受媒體提問時，高度認同環境部彭啟明部長呼籲「盡量減少使用進口水泥」，表示台泥全力支持政府提出的減少進口水泥政策。他指出，這不僅僅是環保減碳的問題，更關乎台灣基礎工業的生存底氣。

他強調，台灣水泥產業若為了貪圖眼前的不合理低價，而讓台灣淪為外國過剩產能的傾銷地，最後賠掉的將是本土水泥業的生計和數萬名水泥業勞工的家庭未來。張安平呼籲「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業，其他都不要了。」

張安平認為，傾銷在世界貿易組織（WTO）中有清楚定義，是不公平的競爭而且是不被允許的。另一個重點，就是相對稅率，目前台灣對進口水泥還是維持「零關稅」毫無對等可言，這對台灣本土產業來說，不只沒有保護，更非公平。

台泥表示，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國的進口水泥，超低出口售價顯示明顯的惡意傾銷行為，以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸3,800元，而出口到台灣的價格卻僅1,400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2,400元，傾銷差率高達106%。

同樣，來自印尼的水泥熟料，在印尼國內的正常售價為每噸1,200元，但出口到台灣的價格僅680元，比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府於今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望能夠遏制進口水泥的惡性傾銷，但結果卻顯示，進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價 5%，以往越南進口水泥差價每噸500-700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價差又進一步擴大。

針對環境部將推動「國對國的碳足跡查驗機制」及「台版CBAM明年起試申報」，台泥深表支持，但張安平提出兩個關鍵前提，若不解決這些問題，查驗機制可能會形同虛設。首先，他強調必須落實公共工程的可溯源「單一料源」規範，避免進口水泥進行混合，這不僅是確保工程結構安全與品質穩定，也是為了防止進口水泥在混合過程中產生不必要的碳足跡與環境衝擊。他指出，台泥等本土業者都嚴格遵守「一廠一證」的規範，確保每一噸水泥的來源清晰可追溯，與混合使用的進口水泥形成鮮明對比。

其次，對於進口水泥的碳足跡驗證，張安平表示，台灣應該確認其碳足跡的計算標準，並要求進口水泥符合國際標準的第三方驗證。許多東南亞大廠採用 Net（淨排放）計算，將廢棄物處理的排碳直接扣除，藉此美化數字；但台灣本土業者依國際標準（第三方驗證）及揭露是最嚴格的 Gross（總排放）。此外，日本與印尼亦要求進口水泥取得當國認證，日本公共工程須取得JIS（JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD）認證，印尼進口水泥要取得國家標準SNI（STANDARD NATIONAL INDONESIA）。

張安平認為，台灣水泥業的角色不僅僅是建材生產者，更是城市淨化器。以台泥的和平廠與蘇澳廠為例，已投入大量資金進行設施改造，處理來自半導體等九大產業的工業廢棄物，成功地將這些廢棄物轉化為水泥製程的替代原、燃料，而進口水泥業者無法擔負這樣的責任，對台灣的環境問題無任何實質幫助。

張安平表示，「台泥不尋求對單一企業的特殊保護，而是希望爭取一個公平的競爭環境。」，進口水泥應該承擔與本土水泥同樣的碳成本與環境責任，而政府應該建立公平的貿易規範。他相信，台灣願意真正投入減碳的本土企業，絕對有能力在全球競爭中屹立不搖。