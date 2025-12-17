屏東人變心了！電梯宅交易近一半 東港、內埔也都蓋大樓

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
屏東街景 圖／中信房屋屏東廣東加盟店提供
屏東變心了！中信房屋統計聯徵中心資料發現，今年前三季，屏東縣電梯大廈新增房貸件數為1,122件，占全縣新增房貸多達49%、創有統計數據以來的歷史新高。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭指出，屏東人買房原本偏好透天，但隨著居住觀念變化和建商推案策略調整，集合式住宅正逐漸取代透天厝，成為市場主流。

黃惠爭表示，屏東電梯的市場需求升溫，背後主要有三大原因。

首先，是居住觀念的轉變，過去常見的三代同堂、四代同堂日漸式微，現在的年輕世代更講求個人隱私與生活品質，對居住坪數的需求也因此變得更為精簡。

其次則是房價考量，以屏東市為例，目前區內新建透天的總價動輒兩、三千萬，對首購族、小資族而言負擔未免過重，相較之下，坪數較小、總價親民的電梯大樓更能滿足多數消費者的預算需求。

第三，隨著屏東地價持續走揚，許多建商為提升開發效益，紛紛轉向規劃集合式住宅，使得電梯大樓供給量大幅增加，也進一步推升了此類產品的交易熱度。

黃惠爭指出，目前屏東電梯大廈的買方結構相當多元，除了在地居民之外，更吸引大量外來就業人口，以及來自高雄、台南等都會區的退休族與置產族群。

過去屏東的集合式住宅多集中於屏東市區，但近年潮州、東港、內埔等地也陸續了出現不少新建大樓與華廈，預期未來在都市化進程推動下，電梯大廈在屏東的市場地位將愈加穩固，甚至有機會超越透天，成為市場主流。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東有大南方新矽谷計畫、高鐵延伸屏東、屏東高鐵特定區、屏東科學園區、台積電設廠等議題，房市相當具有發展潛力，區域房市交易量能也有穩健成長的空間，對有自住需求或打算長期持有的購屋族而言，當前市場氛圍趨於理性，反而是進場議價的好時機。

近10年屏東縣電梯大廈交易占比 資料來源／中信房屋
