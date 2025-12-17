中鋼以幸福力與支持力 榮獲《親子天下》2025友善家庭職場獎

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼榮獲《親子天下》2025「友善家庭職場獎」，由人力資源處處長李振維(右)代表公司出席接受副總統蕭美琴(左)頒獎，照片由《親子天下》提供。(中鋼/提供)
中鋼榮獲《親子天下》2025「友善家庭職場獎」，由人力資源處處長李振維(右)代表公司出席接受副總統蕭美琴(左)頒獎，照片由《親子天下》提供。(中鋼/提供)

《親子天下》16日假台北士林萬麗酒店舉辦2025「友善家庭職場獎」頒獎典禮，中鋼（2002）獲頒大型企業製造業組職場獎殊榮，由人力資源處李振維處長代表公司接受副總統蕭美琴頒獎，顯示中鋼長期致力員工照護與建立家庭友善制度，深獲評審委員讚賞及肯定。

《親子天下》是華文圈最具影響力的教育教養品牌與社群平台，最初以雜誌和童書出版起家，現已發展成全媒體、數位化的綜合性平台。《親子天下》創辦職場獎的初衷是希望讓支持員工家庭及實踐人才永續的企業被看見，中鋼長期投入企業資源，不僅建立完善的公司制度及人性化關懷措施，為員工提供穩固的職場後盾，也協助員工職場與家庭生活之間建立正向連結，營造出充滿溫暖與信任的工作環境，從169家報名企業中脫穎而出，首度獲選《親子天下》2025職場獎。

在員工友善制度方面，中鋼建立彈性上下班制度，讓常日班同仁在職場及家庭生活的作息安排獲得最大彈性；另外，中鋼也提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，讓員工安心陪伴家人、迎接新生命、充電學習或照顧自身健康。在福利措施方面，中鋼提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等，另除了已設置幼兒園外，明年將設置托嬰中心，以形成完整的幼兒照護鏈，減輕年輕同仁負擔。

在員工關懷措施方面，中鋼於廠內設置「診療所」，聘請專業醫療團隊提供員工初級診療、慢性病防治與基礎醫療服務，協助員工做好健康管理；另中鋼自2014年也開辦心理諮商駐廠服務，將心理諮詢轉介課程納入初任主管訓練課程，強化員工身心健康管理。在員工家庭生活正向連結方面，中鋼鼓勵員工參與各式社團，每年平均舉辦600場次社團活動，為員工生活注入活力；另中鋼除了每年舉辦廠慶活動，邀請員眷同樂，也訂定員工「敦親辦法」，定期舉辦自強活動及親子家庭日，增進同仁家庭之間的情感交流，活絡職場氛圍。

中鋼相信「人才為企業之本」，不僅致力打造安全、健康且能讓員工發揮長才的工作環境，更致力推動友善職場文化，讓員工感受到被支持、可依靠、能放心，並將持續精進公司制度、落實關懷措施及推動員工職場家庭的正向連結，期望塑造出充滿「幸福力」及「支持力」的職場環境，為中鋼永續發展打造出堅強的「暖實力」。

