中彰投分署運用勞工再充電計畫 助企業共度景氣調整期

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
減班休息勞工再充電計畫圖卡。勞動力發展署中彰投分署提供
勞動部自今年7月推動「減班休息勞工再充電計畫」，勞動力發展署中彰投分署17日表示，自計畫啟動以來，主動關懷聯繫受影響企業、逐案提供方案說明及輔導申請，截至目前已協助30家企業參與，累計超過400人次參訓，為企業與勞工打造「雙提升」的支持系統。

彰化一家知名紡織公司為例，因國際情勢及景氣波動影響訂單減少，自9月起與員工協議實施減班休息，中彰投分署第一時間進行關懷訪視，並說明可運用的政府措施。

紡織公司決選擇參加「減班休息勞工再充電計畫」，主動為減班休息勞工依需求規劃品管、儀器校驗管理、策略規劃等訓練課程，增強員工的專業能力。不僅這些減班休息的員工能領取訓練津貼，企業也可獲得講師鐘點費、場地費、教材費等補助，大幅降低辦訓成本。

中彰投分署表示，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要是因國際情勢經勞資雙方協議，並通報實施減班休息的企業和所屬員工，均可申請參加計畫，利用減班時段強化技能、提升競爭力。

企業若主動辦理訓練課程，最高可獲350萬元補助，涵蓋講師鐘點費及交通費、教材及文具用品費、場地費、工作人員費；勞工則依減班前後薪資差額，每月可領最高1萬7,210元訓練津貼，平均月投保薪資3萬300元以下亦可申請每月最高2,280元，讓進修更無負擔。

此外，勞工也可在企業通報的減班期間內，自行申請參加各分署自辦、委辦或經認定的在職訓練課程，並於參訓後按月請領訓練津貼，津貼由分署直接撥入勞工個人帳戶。

除了「減班休息勞工再充電計畫」，中彰投分署亦可依企業需求輔導搭配申請「僱用安定措施」，使勞工在訓練津貼之外，可分別領取薪資差額補貼以穩定家庭生計。計畫相關訊息可上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢，也可以電洽專案辦公室04-24608375分機218–220。

減班休息勞工再充電計畫補助企業辦訓減輕負擔。勞動力發展署中彰投分署提供
投保薪資 彰化

