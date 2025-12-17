2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森：AI 時代 勞工更難發聲

2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）昨（16）日與來自六國、30餘名師生進行座談，針對制度如何影響經濟、AI將對企業與勞工帶來哪些改變等議題，進行探討。

羅賓森針對「制度如何形塑經濟發展」指出，推進制度變革時，須重視歷史及社會文化機制的作用；談及人工智慧（AI），他直言企業治理失靈與內部分配不均仍是核心問題，勞工在AI時代恐難取得更多發聲權。

羅賓森昨日與亞洲大學師生暨多國學生展開座談，共有30餘名師生參與，其中包含多位國際生，以及四位來自彰化女中與興大附中的高中生代表。

來自印度、現為經管系博士班學生的Antika好奇，研究者該如何將關於制度的全球性理論，實際連結到企業或地方所面臨的真實問題。對此，羅賓森提醒，需深入理解每個國家的歷史、政治及文化的具體脈絡，有些解方在國際發展機構眼中可能無法想像，卻因呼應深植社會中的規範及文化，因而能於在地產生效果。

彰化女中學生王郁喬關心，如果想要使社會變得公平且成功，年輕世代最應在意哪些重要價值？羅賓森認為，經濟學理論奠基在高度個人主義的概念上，但人類之所以成功，是因為擅長彼此合作。人類能夠與陌生人進行大規模合作，這在其他物種中幾乎是不存在的能力。

對於AI如何影響企業治理與勞工處境，來自印度、現為經管系博三生的Suman提問，隨著AI應用廣泛，企業員工該如何獲得更強發聲權，並協助制定更公平的AI使用規則？羅賓森認為，「公司治理失靈」是西方世界出現高度不平等的其中一項關鍵因素。隨著近數十年來美國的工會瓦解、公司治理體系重組，勞工逐漸被剝奪對公司內部事務的發聲權，企業內部資源分配更為不均。在此情境下，勞工能否影響企業運用AI的方式？他對此不樂觀。