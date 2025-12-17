2025大師論壇／經濟部長龔明鑫：任何狀況 台灣都有路走

經濟部長龔明鑫昨（16）日表示，台灣面對對等關稅及國際經貿變局，從來不是被動承受衝擊，而是主動化危機為轉機，以台灣的韌性，「任何狀況台灣都有路可走」。無論國際情勢如何變化，「心頭徛予在，不驚風颱來」，台灣定會始終保持競爭力與韌性，並成為全球信賴的經貿夥伴。

龔明鑫昨日出席「2025大師論壇」，並以「經濟創新與產業升級－台灣的韌性與機會」為題發表專題演講。他表示，AI興起帶來商機，更是全世界關鍵力量移轉，台灣只要在AI基礎上持續發展，補世界不足，台灣對世界影響只會更大。

他提及，全世界核心力量已轉移到AI，不再是過去傳統軍事力量，很可能是AI對決。台灣已奠定先進製程技術，催生AI時代來臨，如果AI是皇冠上的明珠，全世界強權都不會讓你獨有，最好方式是由台灣有秩序地向海外布局，就是賴總統說的「立足台灣，布局全球」，例如台積電（2330）到海外設廠，台灣供應鏈本來就是開放式，藉此深化各國供應鏈夥伴關係。

龔明鑫表示，2025年全球動盪中，台灣展現高韌性，2025年商品出口預測逾6,200億美元，創史上新高，經濟成長率預測達7.37%。因AI及高效能運算需求火熱，2026年出口有望續創高峰，商品出口預測突破6,600億美元，人均GDP達4.1萬美元。龔明鑫表示，他對明年預估會更好。

他表示，台灣經歷多次衝擊，經濟都逆勢增長展現供應鏈韌性，2018年美中貿易戰，台商將中高階供應鏈移回台灣；2020年新冠疫情爆發，因遠距辦公帶動終端需求，半導體產業投資加速，進而發展出先進製程；2025年川普2.0關稅戰，AI推升相關投資需求，帶動出口，AI成為全球治理核心之一，更成為世界關鍵力量。

展望未來，他表示，台灣面臨三大挑戰與機會。首先是AI興起帶來的商機與核心移轉，政府現推動AI新十大建設，經濟部主導矽光子產業發展，配合AI發展需求，讓台灣半導體持續引領全球；並以百工百業智慧應用，帶動AI產業發展。

第二是競爭紅海及關稅戰對經貿秩序的顛覆。龔明鑫表示，在美中對抗中，一方面因應中國大陸產能過剩削價競爭，另一方面有美國對等關稅，對中小企業雙面衝擊。台灣已課徵反傾銷稅來保護本土產業，因應美國對等關稅衝擊，已通過韌性特別預算，投入產業支持方案約930億元。

第三是因應經濟安全非紅供應鏈帶來的機會。台灣在無人機及軍工產業起步雖晚，但因有國安及資安考量，加上台灣供應鏈效率，台灣就有機會。