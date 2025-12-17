2025大師論壇／台新投顧總經理江浩農：美再降息有5碼空間

台新投顧總經理江浩農昨（16）日預估，明年美國聯準會預計還有再降息5碼的空間，原因是明年聯準會將迎接新任聯準會主席上台，預期新任聯準會主席不僅關注穩定物價與就業，未來也可能將經濟成長作為優先重點之一。江浩農看好美、歐、日等主要市場的投資機會。

江浩農昨日出席圓桌座談時指出，過去大家都認為美國是全世界最具包容性的國家，許多破壞性創新的技術都發生在美國，但如今各國央行開始減少對美元的依賴，開始分散過度集中於美元的風險，「我們認為，明年美國將進入一個比較大的降息循環。」

江浩農表示，明年美國聯準會預計還有再降息5碼的空間，比市場預期來得多，原因是明年將迎接新任聯準會主席上台，預期新任聯準會主席不僅關注穩定物價與就業，未來也可能將經濟成長作為優先重點之一，尤其明年美國將在11月啟動期中選舉，依據過往經驗，美股都處於偏多的趨勢，加上AI投資浪潮，目前還沒有停歇的跡象。

展望2026年的投資機會，江浩農指出，在投資機會的國家排序上依舊優先看好美國，預估美國明年通膨有點熱但又不會太熱；經濟成長也沒有明顯的衰退，搭配預估明年有大幅度的降息，預期對於明年股市是一個較好的環境。

歐洲股市方面，歐洲自歐債危機之後，積極控制財政、避免造成財政赤字過高的情況，隨著烏克蘭與俄羅斯的戰爭結束後，預期明年將有重建商機，加上歐股的估值也相較於美股仍偏低。

至於日本股市，日本東京證券交易所推動股價淨值比（PBR）改革，已獲得改善，加上高市內閣支持率一路維持高檔，包括高市內閣重視的AI、半導體、國防、核電等，皆可能是未來的上漲動能。

江浩農則對於中國大陸市場看法較為保守，但認為大陸在明年新科技占經濟成長率的比重可能將超越房地產占經濟成長率的比重，形成黃金交叉，包括電動車、電池、太陽能、機器人等新科技，成為明年的觀察重點。

對於當前全球政治經濟所面臨的最大挑戰，江浩農指出，各國主要經濟體皆面臨人口結構持續老化、經濟成長面臨停滯，隨著AI快速發展有望改變這個情況，他也表示，AI發展才剛剛開始，沒這麼快進入泡沫化，將進一步刺激全球景氣成長，但可能也會帶來另一個行業的衰退。

不過，由於台灣是出口導向國家，隨著AI資本支出持續增加，預期AI硬體投資高峰將落在2026年。