2025大師論壇／凱基投顧董事長朱晏民：AI 還是成長動能主軸

面對2026年全球經濟成長的主要引擎與風險，凱基投顧董事長朱晏民昨（16）日指出，自今年4月關稅戰開始到現在，AI快速發展對沖掉美國關稅的影響，但即便如此，關稅的影響仍然存在，企業增加的成本終究還是轉嫁至消費者，根據目前預估，關稅的影響將會從今年底至明年第1季逐步顯現出來，明年第2季才會慢慢脫離影響。

朱晏民昨日出席「圓桌座談—從全球視野看台灣的未來發展」，該座談由臺大經濟系特聘教授林明仁主持，諾貝爾經濟學家羅賓森（James A. Robinson）、朱晏民與台新投顧總經理江浩農共同與談。

朱晏民指出，明年的動能主軸依舊圍繞在AI，隨著算力需求跳躍性成長，在算力供應的晶片仍有10至15%的供給缺口，除了有AI基本面之外，明年也有金融基本面，由於目前處於降息循環，雖然明年聯準會預估僅降息1碼，但市場交易認為1碼過於保守，另外，聯準會也購買短期國庫券，市場解讀為類量化寬鬆（QE），換句話說，資金面也往寬鬆方向在走。

至於風險方面，由於AI相關股票已經上漲了兩年，本益比也隨之偏高，若以2026年本益比觀察，大致都已經來到20至30倍左右，但若以本益成長比（PEG）的角度來看，許多公司都落在一倍多，未達二倍水準，他認為，若明年市場預估獲利數字可達標的話，估值就不存在昂貴問題。

在投資機會的國家排序上，美國仍因AI受益多，另外，歐洲做財政刺激、日本脫離通縮，因此經濟也逐漸復甦；至於大陸仍因內需疲弱，房地產結構性問題短期較為無解，但在特別的賽道，具有競爭力的AI領域則與美國分成兩個陣營。

朱晏民認為，2026年沒有AI撐住的國家，經濟成長率將受到美國關稅影響，而下滑較多，但美國因為有AI發展支撐之下，目前預估明年經濟成長率僅會比今年稍微下滑，但長線而言會有結構性的衝擊，特別是在AI的產品供應鏈，不管移至越南或印度等國，中間的零組件還是得由大陸來提供，這只是把供應鏈拉長，並沒有辦法完全去中化，因而增加供應鏈的生產成本。

對於目前全球政治經濟所面臨的最大挑戰，朱晏民認為，雖然整個關稅影響對於經濟成長的影響並不是很顯著，但全世界經濟結構仍處於不均衡的狀況，以未來三至五年來看，全世界經濟皆面臨低成長、高負債，預估未來五年G20經濟成長率約落在2.9至3%左右，但另一方面，在疫情之後，各國主要政府皆拉高債務，使得未來刺激經濟的財政政策較為綁手綁腳。