2025大師論壇／大師驚艷創業精神

芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森昨（16）日談到台灣經濟的發展過程，他稱讚台灣在尋找如何融入世界經濟、尋找利基市場非常具有創業精神，且具有獨特模式，讓人非常驚艷。

羅賓森昨日下午出席「圓桌座談：從全球視野看台灣的未來發展」場次當中，他提及美國總統川普，只是反映美國在全球化的眾多問題，當美國經過幾十年的全球化後，但大多數美國人並沒有受益，基本薪資沒有上漲，因此美國人開始反對全球化，也是對於美國經濟自由秩序的反彈。

羅賓森指出，目前美國國內經濟與過去幾十年所存在的全球貿易制度已經不同，像是美國退出支持全球貿易的角色、反對移民政策等，但是對於其他國家來說，像是台灣則受惠於全球化，因此他認為，儘管短期會有波動，但不管川普怎麼樣，世界仍會繼續往前走。

羅賓森指出，台灣資本主義歷史主要靠私部門推動，而台積電的崛起與發展是由公私部門合作，台灣經濟發展過程中儘管遭到孤立，但在尋找如何融入世界經濟、尋找利基市場非常具有創業精神，有自己的模式，這是台灣人民的才華，沒有人能預料台灣會如此成功，讓人非常驚艷。