2025大師論壇／諾貝爾經濟學獎得主羅賓森 預言榨取型經濟無法長久

2024年諾貝爾經濟學獎得主、芝加哥大學哈里斯公共政策學院教授羅賓森昨（16）日指出，相較於非洲或拉丁美洲國家，東亞有菁英統治、注重道德等優勢，更有機會成為採取廣納制度的社會。他並預言，榨取型經濟無法支撐經濟長期發展。

羅賓森指出，東亞有長期的重商文化，政治中央集權化有利於管制，「智慧威權主義」（smart authoritarianism）可以結合廣納制度與管制，文化傳統注重道德、選賢與能、菁英統治、透過考試來升遷等。此外，日本在1960年代就已開始工業化，可以作為台灣、南韓及中國大陸的發展模範。但在非洲及拉丁美洲，並沒有成功的典範可以參考。

羅賓森是暢銷書「國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源」（Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty）的共同作者，與另一作者2024年諾貝爾經濟學獎得主、麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）主張，政治上要先採取廣納制度，才能達成經濟上的繁榮。

但羅賓森坦承，新加坡及中國大陸令人困惑，這兩個國家的政治包容度不夠，卻仍達成高度的經濟成長。他指出，新加坡的人民行動黨菁英發現廣納制度能帶來經濟上的好處，且新加坡從1950年代起就已經是高度法治的社會。

至於中國大陸，雖然專利（廣納制度的特色）數目20年來高速成長，但法治指數卻惡化。羅賓森引述英國艾克頓爵士的名言，「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化」。

蘇聯經濟曾經高速成長，但榨取型制度無法支撐經濟長期成長，中國大陸也無法例外。